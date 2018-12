publié le 31/12/2018 à 09:59

En cette période de fin d'année, nous avons imaginé un réveillon du Nouvel an avec les grandes émissions télévisées d'autrefois. Yves Montand, un artiste engagé incontournable, est forcément mobilisé contre la crise climatique. "La crise du climat ? Mais quelle crise ?", lance le comédien, imité par Laurent Gerra. "Moi le Papet, j'ai toujours dit 'Vive la crise !' Voilà ce qu'il devrait dire le Président Macron aux Français. Il devrait faire des émissions pour expliquer la crise du climat, et faire comme moi, se faire payer 800.000 francs par émission", poursuit-il.



Mademoiselle Jade a également reçu Pascal Sevran, imité par Laurent Gerra. "Ah on est bien ! C'est La Chance aux dindons, hein Tintin. On est bien, on a fait du feu dans la cheminée, ça crépite, on a mis un grand sapin rose avec des guirlandes et on a invité des garçons coiffeurs qui sont assis partout autour de nous et on s'est fait des cadeaux", lance l'animateur. Des vedettes sont aussi là pour faire plaisir "comme Micheline Michel, Martine Chambaroux, qui fait son grand retour", conclut Pascal Sevran, imité par Laurent Gerra.

DSK a prévu "des agapes en petit comité"

De son côté, DSK a prévu "des agapes en petit comité". "Je veux revenir à un menu plus traditionnel, je vais me farcir une dinde, mais pas n'importe laquelle, une dinde bi", explique DSK, imité par Laurent Gerra. "Elle est aussi bonne du côté dodu que du côté dindon", conclut-il.

Valéry Giscard d'Estaing, imité par Laurent Gerra, n'est pas en forme pour la nouvelle année et regrette les vœux qu'il adressait aux Français, à la télévision, lors de son mandat présidentiel. "À la fin de mon discours, je disais 'et maintenant, Anémone va vous dire quelques mots', alors là ma femme disait cette phrase qui est restée dans l'Histoire : 'Je vous souhaite une bonne année'".