La chronique de Laurent Gerra du 17 décembre 2018

publié le 17/12/2018 à 11:15

La mobilisation des "gilets jaunes" semble faiblir malgré de nombreuses revendications qui ne sont toujours pas satisfaites. Faisons le point sur le terrain avec deux "gilets jaunes" de la première heure : messieurs Chevallier et Laspales. "Bonjour monsieur le "gilet jaune" ! Si j’étais vous, je me couvrirais mieux. Vous avez vu le froid qu’il fait ?", lance Chevallier. "Le froid qu’il fait ? Ne soyez pas naïf ! La vague de froid, c’est un coup monté du gouvernement pour décourager les "gilets jaunes" et pis c’est tout !", lui répond Laspales.



Depuis la rentrée, Caroline Dublanche, la confidente préférée des Français, est à votre écoute sur RTL. Découvrons un extrait de son émission. "Bonsoir c’est Caroline Dublanche, votre Caro pour ceux qui le sont, sur le carreau. Premier auditeur, premier témoignage, premier appel à l’aide sans doute. Bonjour Emmanuel. Avez-vous des soucis?" demande-t-elle. "Bonzour madame. Oui plein. Les attentats, les "gilets jaunes", ma popularité qui s’effondre, les européennes qui s’annoncent mal… Ze suis au bout du rouleau. Z’ai besoin de réconfort." lui répond le président de la République.

Malgré les concessions d’Emmanuel Macron, les "gilets jaunes" ont poursuivi leur mouvement samedi. Mais la police parisienne avait cette fois un allié de poids, en la personne de John Rambo. "C’est Donald qui m’a demandé de vous filer un coup demain. Il m’a dit que vous aviez un problème avec les jaunes, et moi les jaunes, ça me connaît." dit le soldat à Mademoiselle Jade.



Chaque week-end, Thierry Ardisson reçoit des personnalités qui font l’actualité dans son émission culturelle et éducative : "Les terriens du samedi". "Salut les tétés, salut les rienriens, salut les terriens. Ce soir dans les terriens du samedi, je reçois les personnalités clivantes du moment : Joey Starr, le rappeur rebelle et Brigitte Bardot qui vient de donner une grande interview au Parisien." déclare le présentateur.