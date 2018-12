La chronique de Laurent Gerra du 18 décembre 2018

publié le 18/12/2018 à 10:14

François Bayrou, conforté par les mesures annoncées par Emmanuel Macron en direction des "gilets jaunes" qu’il appelait lui-même de ses vœux, rêve maintenant de Matignon. "Je démens ces allégations le plus fermement du monde. Croix de bois, croix de fer, si je mens Marielle de Sarnez ira en enfer", lance Français Bayrou.



D’après un sondage Ipsos, le Rassemblement National bénéficierait de la crise des "gilets jaunes". Ainsi le parti de Marine Le Pen serait le premier parti de France aux européennes. "Moi, surfer sur la vague ? C’est pas mon genre, madame. Je suis comme Brice de Nice, vous savez le personnage qui porte un tee-shirt jaune", s'indigne la présidente du Rassemblement national.

Les mesures économiques et sociales annoncées par Emmanuel Macron sont estimées à 10 milliards d’euros. La France risque de dépasser les 3% de déficit autorisés par Bruxelles. Pour y voir plus clair, nous recevons notre spécialiste économique François Lenglet. "J’ai fait un calcul de comptable en prenant le prix d’un gilet jaune en solde chez Norauto que j’ai multiplié par le nombre de lettres dans le slogan "Macron démission" auquel j’ai indexé le prix du coût de la vie, corrélé bien sûr à la CSG non déductible par temps froid. Et alors on obtient deux solutions : une bonne et une mauvaise", nous explique le chroniqueur.

Le chanteur Renaud va mieux et il a pris récemment la parole en public pour annoncer la sortie, début 2019, de son album de chansons autour de l’enfance. Avec Nicola Sirkis, "on va lancer le mouvement des cheveux jaunes, par solidarité avec les 'gilets jaunes'. Et pis, on a aussi demandé à ZAZ de lancer les slips jaunes et à la chanteuse Juliette, les dents jaunes", annonce le chanteur.