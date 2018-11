publié le 28/11/2018 à 10:01

Ce mercredi 28 novembre, Laurent Gerra a commencé par imiter François Bayrou. Le maire de Pau souhaite réagir après l'intervention du président Emmanuel Macron, mardi 27 novembre : "Bonjour les 'gilets jaunes', bonjour les 'ponchos marrons', bonjour les 'chemises bleus', c'est un pull à col roulé enthousiaste qui vous parle", commence-t-il par déclarer. Selon lui, le président a parfaitement suivi ses conseils : "Il n'a été ni trop dur, ni trop mou, ni trop rigide, ni trop souple, ni trop ouvert, ni trop fermé, et toujours bien au centre de l'écran".



C'est ensuite Jean-Marie le Pen qu'a imité l'humoriste. L'ancien président du Front national fera face au jugement du tribunal correctionnel de Paris sur ses propos controversés à propos des homosexuels. "Ah, ils commencent à nous les briser, les tap..., les tarl..., les invertis. Tout ça parce que j’ai déclaré au Figaro, que les homosexuels, c'est un peu comme le sel dans la soupe : s'il n'y en a pas assez c'est un peu fade et s'il y en a trop c'est imbuvable".

Enfin, Laurent Gerra a imité Eddy Mitchell et ses chroniqueurs Bertrand Tavernier et Roman Polanski, dans un nouveau numéro d'"On refait le film". Ce dernier explique être parti voir "Le Grinch", qui sort ce mercredi. Un film que le réalisateur n'estime pas pour les jeunes : "Pas du tout vraiment, il n’y avait que des vieilles de 13 ans et plus, et certaines accompagnées de leurs mères, une horreur vraiment !"