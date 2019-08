Lady Gaga va financer des classes d'école après les fusillades aux États-Unis

publié le 12/08/2019 à 19:24

Elle s'engage contre la haine et les tueries de masse. Lady Gaga a annoncé dans un message publié sur Facebook le 9 août 2019 qu'elle s'associait avec la Born This Way Foundation pour financer des projets scolaires dans les villes touchées par les fusillades de ces dernières semaines : El Paso, Dayton et Gilroy.

"Mes pensées accompagnent ceux qui sont partis trop tôt et vont à leurs familles, leurs proches et leurs communautés qui doivent maintenant faire leur deuil", a commencé la chanteuse dans son post Facebook. "Aujourd'hui, je trouve l'espoir dans le travail de DonorsChoose.org et je suis fière de mettre en place un partenariat avec eux et avec Born This Way Foundation pour financer entièrement des projets scolaires à Dayton, OH, El Paso, TX et Gilroy, CA", poursuit-elle.

La chanteuse de Paparazzi implore les survivants de ces tragédies à parler s'ils en ressentent le besoin : "Survivre et se remettre de ces tragédies veut aussi dire prioriser notre santé mentale et faire attention aux êtres que nous aimons. Si c'est trop dur, soyez courageux et dites-le à quelqu'un. Si vous voyez souffrir un proche, soyez courageux et allez-y, il faut lui rappeler que ce n'est pas grave de ne pas aller bien, et il faut l'écouter. (...) Nous avons besoin les uns des autres. Ne nous tournons pas le dos", écrit-elle dans un discours plein d'émotion.

Le 29 juillet 2019, à Gilroy, Californie, un homme de 19 ans a tué 3 personnes avec un fusil AK-47 lors d'un festival de gastronomie. Cinq jours plus tard, le 3 août 2019, un homme de 21 ans a tué 22 personnes à El Paso (Texas). Il a déclaré avoir "ciblé des Mexicains".

Le lendemain, une autre fusillade a fait 9 morts et 27 blessés à Dayton, dans l'Ohio, sans que l'on connaisse les motivations du tireur de 24 ans. En moins de deux semaines, 34 personnes ont perdu la vie dans ces trois fusillades qui font monter le nombre de tueries de masse aux États-Unis à 251.