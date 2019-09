publié le 14/09/2019 à 12:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Laurent Ruquier !

La nouvelle pièce de Laurent Ruquier

Depuis hier, Régis Laspalès et Pauline Lefèvre sont au Théâtre des Variétés dans la nouvelle pièce de Laurent Ruquier : Le plus beau dans tout ça. Une comédie hilarante et surprenante autour du couple, de la beauté, du choix parfois cornélien de son (ou de sa) partenaire... Au casting également: Françoise Lépine et Agustín Galiana (la série Clem, Danse avec les stars). Pour la mise en scène, le célèbre animateur télé a de nouveau fait appel à Steve Suissa.



"Le plus beau dans tout ça" de Laurent Ruquier, avec Régis Laspalès et Pauline Lefèvre Crédit : Théâtre des Variétés

Le Plus Beau dans tout ça, c'est l'histoire d'Octave (Régis Laspalès) qui a su séduire la jeune et jolie Claudine (Pauline Lefèvre) grâce à sa culture, son humour et sa fiabilité. Tout sûrement plus que par sa seule apparence. D'ailleurs, lorsque Matt (Agustín Galiana) revient, un mannequin qui était parti travailler à New-York pendant 10 ans et qui fait craquer Claudine, elle va devoir choisir : Qui est le plus beau dans tout ça ?

> "Le plus beau dans tout ça" - Teaser

Le plus beau dans tout ça actuellement au Théâtre des Variétés. Représentations du mardi au samedi à 20h30. Matinée le samedi et dimanche à 17h.

Les "Grosses Têtes" de retour sur France 2

Ce soir à 21h05 sur France 2, Laurent Ruquier, entouré d'une bande de sociétaires plus délurés les uns que les autres, vous invite à partager une soirée placée sous le signe du jeu dans Les Grosses Têtes jouent le jeu ! Compétitions en tout genre, jeux télé, et jeux de société seront au programme de ce rendez-vous indétrônable du rire inaugurée à la radio par Philippe Bouvard en 1977 ! Et comme d’habitude : questions, happenings et voyages à gagner pour les téléspectateurs.

Laurent Ruquier dans "Les Grosses Têtes" sur France 2

Didier Bourdon, Marie-Ange Nardi, Magali Ripoll (choriste star de l'émission de Nagui N’oubliez pas les paroles sur France 2) mais aussi Kev Adams, Salvatore Adamo, et l’invité mystère viendront rythmer cette grande soirée.



Les dames de cœur de Laurent Ruquier, Arielle Dombasle, Chantal Ladesou, Caroline Diament, Roselyne Bachelot et Valérie Mairesse affronteront les as de pique Fabrice, Jeanfi Janssens, Steevy Boulay, Florian Gazan et Jean-Luc Lemoine.