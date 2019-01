publié le 20/10/2018 à 12:30

Ce weekend sur RTL, nos deux animateurs préférés refont la télé avec une figure emblématique des Grosses Têtes : Arielle Dombasle !



En ce samedi matin, l'artiste commente les programmes de la semaine qui ont fait le buzz. Entre ses débuts de chanteuse et sa carrière d'actrice, Jade et Eric reviennent également sur les moments fort de leur invitée sur le petit écran. Arielle évoque aussi de sa participation à Danse avec les stars sur TF1 l'année dernière et donne aussi son avis sur l'arrêt des émissions de Patrick Sébastien à la rentrée prochaine...



Le retour des Parisiennes

Laurent Ruquier fait revivre Les Parisiennes pour un spectacle musical mêlant chant, danse, comédie ! Elles reprennent en live les succès pop et drôles du groupe culte des années 60 et 70. Et quelles Parisiennes : Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja et Helena Noguerra égayent les plus belles salles de France dans une mise-en-scène sexy et endiablée de Stéphane Jarny. Les quatre chanteuses reprennent 15 chansons du groupe d'origine également disponible sur un album sorti le 27 avril dernier.



"Les Parisiennes" en tournée en France et à l'Olympia en décembre 2018

Entre 1964 et 1972, Les Parisiennes est un groupe de musique Yéyé. Raymonde Bronstein, Anne Lefébure, Hélène Longuet et Anne-Marie Royer, quatre danseuses qui chantent à l'unisson, accompagnées par un orchestre. Pendant cette période, le groupe publie quatre albums, des 45 tours, 64 chansons en tout. Les musiques sont composées par le pianiste de jazz Claude Bolling, d'où la finesse des arrangements sur des mélodies d'une efficacité redoutable. Quant aux paroles signées Frank Gérald, elles sont malicieuses, mutines et frivoles.



Le retour des Parisiennes 46 ans plus tard est dû à Claude Bolling ! Le chef d'orchestre qui avait eu l'idée du groupe à l'époque, a donné son autorisation pour cette nouvelle formation.

> "Les Parisiennes", le spectacle musical - Bande-annonce

Arielle Dombasle et ses camarades sont actuellement en tournée dans toute la France. Le quatuor se produira notamment le 3 novembre à Lyon, le 9 novembre à Marseille, le 22 novembre à Herblay, le 23 novembre à Roubaix, le 17 décembre à Rueil-Malmaison ou encore les 18 et 19 décembre dans la salle mythique de l'Olympia à Paris.

