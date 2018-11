publié le 09/11/2018 à 11:27

Ce vendredi 9 novembre, Laurent Gerra a commencé par imiter Jean-Marie le Pen. L'ancien président du Front national a accordé une interview sur son blog. Interrogé par Marie Derbez, imitée par Mademoiselle Jade, Jean-Marie le Pen revient sur l'actualité : "Je regarde l'excellente chaîne Fox News. Et je dois avouer que, depuis l'élection de l'excellent monsieur Trump, tous les voyages sont au vert-de-gris. (...) Et je n'oublie pas l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil".



Emmanuel Macron souhaite réformer la Légion d'honneur en instaurant la possibilité, pour n'importe quel citoyen, de proposer le nom d'une personne en déposant un dossier biographique. Une décision qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd : Patrick Bruel, imité par l'humoriste, contacte l'Élysée pour proposer sa propre candidature. Alors que la secrétaire lui demande des éléments biographiques, le chanteur s'offusque et se met à chanter toutes ses chansons (et celles des autres), et à démontrer son jeu d'acteur.

François Mitterrand a écrit de nombreuses lettres à Anne Pingeot. Un second recueil de ces lettres est d'ailleurs en préparation. Imité par Laurent Gerra, l'ancien président en a écrit une, la veille d'un 11 novembre. "Chaque année, c'est la même chose. Le 11 novembre, en voyant tous ces Poilus, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à toi. Mon désir se rallume comme la flamme du soldat inconnu devant ces Poilus". François Mitterrand fait également part d'une inquiétude à son aimée : selon lui, les textes de ses lettres sont volées et utilisées pour des chansons qui finissent dans le "Top 50". Il finit sa lettre par un poème original destinée seulement à Anne : "On va s'aimer, sur une étoile ou sur un oreiller..."