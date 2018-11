Le meilleur de Laurent Gerra avec Gérard Collomb

publié le 11/11/2018 à 09:41

Mademoiselle Jade accueille un Gérard Collomb fier d'être un "ancien nouveau maire de Lyon réélu haut-la-main pour la quatrième fois". Imité par Laurent Gerra, l'ex-ministre de l'Intérieur se félicite un mois après avoir retrouvé ses fonction à la mairie de Lyon d'avoir "repris des couleurs".



"Ce n'est pas comme Emmanuel qui a eu besoin d'une maison de repos en Normandie. Il est tout anémié. Ce qui lui faudrait, c'est du boudin. C'est plein de fer le boudin et puis des tripes tomatées, c'est riche en protéines", assure-t-il.

Gérard Collomb explique combien il est soulagé de ne plus faire l'aller-retour Lyon-Paris, encombré de ses tupperwares de salade de museau, de pieds-de-veau et de gratin d'andouillettes, et conseille à Emmanuel Macron de mettre fin à la crise du carburant avant le 14 novembre, arrivée du Beaujolais nouveau...