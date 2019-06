Laura Smet va se (re)marier le 15 juin, jour de l'anniversaire de Johnny

publié le 13/06/2019 à 12:05

La date n'a pas été choisie par hasard et elle sera hautement symbolique. Laura Smet, la fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday, va dire "oui" pour la seconde fois à son mari Raphaël Lancrey-Javal samedi 15 juin 2019. Le couple s'était déjà uni le 1er décembre 2018 lors d'une cérémonie secrète et très intime à la mairie du VIIe arrondissement de Paris. Il n'est donc pas surprenant que le couple ait envie de célébrer avec ses proches cette union lors d'une cérémonie plus ouverte.



C'est le frère de l'actrice, David Hallyday, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Facebook. L’événement l'a obligé à décaler certaines obligations professionnelles. "Salut à tous, écrit-il sur sa page officielle. Certains d’entre vous ont dû entendre parler du fait que je ne serai pas au festival Les Elyziks de Saint Quentin le 15 juin prochain. Contrairement à ce qui est annoncé, le festival les Elysiks a été informé depuis le mois de mai 2019 que je ne me produirai pas lors de ce concert suite à des manquements graves du producteur de ce spectacle. À cela s’ajoute le fait que ma sœur Laura se marie le 15 juin, à la date de l’anniversaire de notre père."

Laeticia sera de retour en France

"Vous savez tous que la famille pour moi est sacrée et qu’il n’est pas envisageable de laisser Laura passer cette journée sans moi", insiste-t-il. "Je sais que vous ne pourrez que comprendre tout cela. Tout comme je sais que vous n’ignorez pas l’attachement que j’ai pour le Nord et son public extraordinaire. Ce n’est que partie remise et je vous garantis qu’il y aura de nombreux autres concerts dans le Nord", conclut-il.

Ce 15 juin, Johnny Hallyday aurait eu 76 ans. La veuve du chanteur, Laeticia Hallyday, a accepté de revenir en France le temps d'un hommage, à la demande du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, qui inaugurera une esplanade au nom du rockeur. Laura et David ne se rendront pas sur place, une distance qui peut s'expliquer lorsque l'on sait le conflit judiciaire qui divise ces deux clans. David Hallyday aurait néanmoins fait parvenir une lettre qui sera lue lors de l'hommage. Jade et Joy devraient accompagner leur mère pour ce séjour à Toulouse.