publié le 17/06/2019 à 13:58

C'est sous le soleil et près de la mer, au Cap Ferret en Gironde, que Laura Smet et Raphaël Lancrey-Javal se sont mariés. Un mariage religieux, dans une église moderne baignée de lumière, après une union civile bien plus discrète quelques mois auparavant.



La fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a choisi le 15 juin pour cette cérémonie, la date d'anniversaire de Johnny Hallyday. en l'absence de Johnny pour la mener à l'autel comme le veut la traduction, C'est son grand frère, David, qui a naturellement pris le relais. Les deux ont d'ailleurs rendu un hommage appuyé à leur père sur le compte Instagram de Laura avec une belle photo du duo, une photo d'archive de Johnny et un message simple mais efficace : "15 juin... On t’aime."

Parmi les invités que nous avons repérés sur les différents clichés postés sur Instagram nous comptons : David Hallyday et Nathalie Baye naturellement, l'ancien ministre et ex-compagnon de Nathalie Baye Jean-Louis Borloo, le présentateur Bernard Montiel, l'acteur Louis-Do de Lencquesaing (Polisse, Engrenages), la chanteuse Dani, Ilona et Emma Smet, Frédéric Beigbeder ou encore Dominique Besnehard.

La cérémonie était intime et pleine de charme avec la prestation d'un petit ensemble de chant gospel. La mariée n'a pu se retenir de saisir un tambourin pour accompagner les chanteuses.