Laura Smet adresse un touchant message à son père Johnny Hallyday

publié le 12/11/2020 à 18:00

Laura Smet, qui est devenue maman pour la première fois en octobre, souffre terriblement de l'absence de son père Johnny Hallyday. Le 5 décembre prochain, cela fera trois ans que le Taulier a disparu. Ce jeudi 12 novembre, l'actrice de 36 ans a décidé de lui adresser un touchant message sur son compte Instagram.

Laura Smet a partagé une photo d'elle et de Johnny, en noir et blanc, avec ce message en commentaire : "Tu me manques terriblement." Ses abonnés n'ont pas tardé à lui apporter massivement leur soutien. "De tout cœur avec vous", a écrit une internaute. "Accrochez-vous à votre petit garçon. De là où il est, il doit être tellement fier de vous", a aussi commenté une autre personne.

Laura Smet est maman d'un petit garçon depuis environ un mois. Le prénom de son fils est un hommage au rockeur puisqu'il s'appelle Léo. Léo est le deuxième prénom de Johnny qui s'appelle, de son nom complet, Jean-Philippe Léo Smet.