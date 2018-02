publié le 16/02/2018 à 16:34

Sylvie Vartan est furieuse, et le fait savoir. Dans un communiqué, l'ancienne épouse de Johnny Hallyday est sortie de son silence. "Je suis consternée des fausses informations qui circulent à dessein insinuant que mon fils David aurait été gratifié d'une partie de la maison que nous avions achetée à Paris avec son père il y a plus de 30 ans", dit-elle, affirmant avoir demandé à Johnny Hallyday, au moment de leur divorce, de donner à leur fils la part qui devait lui revenir à elle.



Et de renchérir : "Lors de notre séparation après 18 ans de vie commune, j'ai purement et simplement refusé de recevoir de Johnny, sous forme de donation, sa part de la maison, préférant que cela revienne directement à notre unique fils. (...) C'est moi, et moi seule, qui ait voulu gratifier notre fils".

D'après les testaments auxquels la rédaction de RTL a eu accès, David Hallyday s'était vu léguer par son père en 2002 sa part de la maison où il avait vécu avec sa mère, Sylvie Vartan. Un héritage estimé aujourd'hui à quelque 10 millions d'euros.

La chanteuse est furieuse contre les récentes révélations selon lesquelles Johnny Hallyday "aurait aussi payé le redressement fiscal de notre fils" : "Tout ça est scandaleux ! Ce n'est que fabrication et mensonge". Et d'ajouter : "Évidemment, je comprends bien les raisons pour lesquelles on cherche à travestir la vérité afin d'atteindre mon fils", ajoute-t-elle.





"Pouvez-vous imaginer une seule seconde ce que peut ressentir David, artiste lui-même, fils d'artistes, d'être privé de tout droit de regard sur la gestion de l'héritage artistique de son père ?", s'insurge-t-elle encore. "Ça me sidère. C'est pour cela que je ne peux le tolérer et sors ainsi de ma réserve", conclut-elle dans son communiqué.



La chanteuse ne s'était pas exprimée depuis que la bataille de l'héritage avait éclaté au grand jour en début de semaine. Dans ses testaments, Johnny Hallyday estimait quant à lui avoir suffisamment mis à l'abri ses deux enfants, David et Laura Smet.



Eddy Mitchell, parrain de cette dernière, déclarait de son côté qu'il ne comprenait pas "que l'on puisse déshériter ses enfants". Le conflit autour de l'héritage de l'"Idole des jeunes", disparu le 6 décembre dernier, semble visiblement loin d'être terminé.