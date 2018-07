Sylvie Vartan sur Laeticia Hallyday : "Je n'ai rien à lui dire aujourd'hui"

Sylvie Vartan et son fils David Hallyday, lors des obsèques de Johnny Hallyday, le 9 décembre 2017 à Paris

publié le 25/02/2018 à 20:50

C'est une interview qui était attendue. Depuis les révélations concernant les modalités de la succession de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan n'avait que peu réagi, se contentant peu ou prou de faire part de sa consternation. La première épouse du rockeur est sortie du silence ce dimanche 25 février, en accordant un long entretien à Laurent Delahousse, dans son émission dominicale 19 heures le dimanche.



La chanteuse emblématique des années yéyé, sceptique vis-à-vis que fait que Johnny Hallyday ait évincé ses deux enfants aînés de son testament, a ainsi évoqué sa relation avec Laeticia Hallyday, la veuve du chanteur, particulièrement exposée depuis les révélations du testament, notamment du fait qu'elle soit légataire universelle de son époux.

"J'ai toujours eu des rapports courtois avec elle, mais je dois dire qu'aujourd'hui, la donne est différente. (...) Je n'ai rien à lui dire aujourd'hui", a déclaré Sylvie Vartan à l'égard de Laeticia Hallyday. La chanteuse a également évoqué l'actrice Nathalie Baye, seconde épouse de Johnny Hallyday et mère de Laura Smet. "On se parle, bien entendu. C'est une femme pudique, discrète, et je pense qu'elle n'a pas tellement envie d'être mêlée à tout cela."