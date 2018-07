publié le 29/03/2018 à 12:21

Le quotidien Libération dévoile ce jeudi 29 mars des détails sur le fameux "trust" qui détient l'héritage de Johnny Hallyday. Cette entité juridique typique du droit des succession américain est au centre de l'audience prévue vendredi 30 mars devant le tribunal de grande instance de Nanterre.



Ce trust de droit californien a été constitué par le chanteur en juillet 2014, soit trois ans et demi avant sa mort. Il rassemble "tout ce qu'il possède, à l'exception notable des biens immobiliers situés en France", indique le journal.

Ses enfants, David Hallyday et Laura Smet, se sont lancés dans une procédure pour faire reconnaître qu'ils ont été lésés par les dispositions testamentaires. Ils arguent qu'ils sont déshérités, ce qu'interdit le droit français. De leur côté, les représentants de la veuve du chanteur, Laeticia Hallyday, et de ses deux filles font valoir la loi américaine, qui permet de léguer librement ses biens.

Les mystérieux "trustees"

Le tribunal de grande instance avait intimé à ces derniers de produire le testament, de divulguer le "périmètre" précis des avoirs du trust monté pour bénéficier à la dernière épouse et aux filles de Johnny Hallyday, et de révéler "le nom du ou des trustees" (gestionnaires du trust).



D'après Libération, l'audience de vendredi risque de frustrer les avocats de David Hallyday et Laura Smet. "Depuis le décès du premier titulaire du poste, aucun trustee n'a été déclaré", avance le journal, qui pense que "ce petit jeu du chat et de la souris peut durer encore longtemps".

Maintenir le niveau de vie de Laeticia

L'avocat de Laeticia Hallyday, Ardavan Amir-Aslani, avait affirmé à Paris Match qu'aucun membre de la famille de la veuve n'avait de rôle dans le trust. Ce trust, appelé JPS (pour Jean-Philippe Smet), a pour objet selon ses statuts consultés par Libération de maintenir pour Laeticia un niveau de ressources "conforme au niveau de vie auquel [Johnny Hallyday] et Laeticia ont été habitués durant leur vie commune", quitte à entamer le patrimoine.



Les statuts prévoient par ailleurs comment est financée l'"éducation (...) scolaire, artistique ou autre" des deux filles, Jade et Joy.