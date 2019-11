publié le 11/11/2019 à 14:02

C'est une image très rare. Lors de la cérémonie du 10 novembre 2019 pour le jour du souvenir, la reine Elizabeth II a été surprise en train d'essuyer une larme alors qu'elle se tenait sur un balcon face au Cénotaphe de Whitehall à Londres.

Elizabeth II, accompagnée par la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge, observait son fils, le prince Charles qui menait les cérémonies de ce Remembrance Sunday. La reine n'a que très rarement montré de tels signes d'émotion. Les photographes ont immortalisé quelques discrètes larmes lors d’événements similaires en 2002 ou 2016 ou lors des obsèques de sa mère, la reine-mère Elizabeth Bowes-Lyon.

Cette journée était dédiée à honorer la mémoire de celles et ceux qui sont tombés pour leur patrie. Deux minutes de silence ont été respectées et seul Big Ben est venu briser ce silence sur les coups de 11 heures.



Camilla et Kate, portaient, comme la monarque, des tenues sombres avec des coquelicots rouges, symboles du souvenir. Le prince de Galles dirigeait pour la troisième année consécutive cette cérémonie qui était sous la responsabilité de la reine jusqu'à présent. La famille royale était presque au complet : William et Harry se tenaient aux côtés de leur père et Meghan Markle était sur un autre balcon.

