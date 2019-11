Meghan Markle et le prince Harry lors du 91e Field of Remembrance à l'abbaye de Westminster

Meghan Markle et le prince Harry lors du 91e Field of Remembrance à l'abbaye de Westminster Crédits : TOLGA AKMEN / AFP | Date :

publié le 09/11/2019 à 00:02

C'est une sortie très sobre qui signe le grand retour de Meghan Markle et du prince Harry devant les caméras. Le jeudi 7 novembre, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté ensemble pour la première fois au 91e Field of Remembrance à l'abbaye de Westminster. Il s'agissait d'une journée de commémoration pour saluer la mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale et des guerres suivantes, donc la retenue et le sérieux étaient de rigueur.

Cette sortie en couple va peut être faire oublier les déclaration du couple données lors d'une interview très commentée lors de leur voyage en Afrique. Durant l'entretien, Harry et Meghan ont partagé les difficultés qu'ils rencontraient avec la presse et la pression du public.

"Merci, parce que peu de gens m'ont demandé si j'allais bien", avait-elle lâché, les larmes aux yeux dans une séquence très reprise d'un documentaire de ITV "Toutes les femmes sont très vulnérables pendant leur grossesse, c'est vraiment un défi d'élever un nouveau-né, et surtout en tant que femme, il faut ajouter cela au fait d'essayer d'être une jeune maman et une jeune mariée", racontait-elle face caméra. "C'est quelque chose de réel, et c'est très dur d'y faire face en coulisses. (...) "Ce que tout cela provoque en moi est probablement très destructeur, et le pire c'est que je savais que ce ne serait pas facile, mais je pensais au moins que ce serait juste".

Le prince Harry avait inquiété le royaume tout entier lorsqu'il avait fait savoir que son frère et lui étaient en froid. "Nous sommes frères. Nous serons toujours frères, avait-il déclaré. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais je serai toujours là pour lui, tout comme je sais qu'il sera là pour moi. (...) En tant que frères, vous savez, il y a de bons jours et il y a de mauvais jours", a dit le duc de Sussex provoquant ainsi la colère de son père.

Le couple est apparu souriant et digne tout au long de la cérémonie. Ils devaient initialement assister à cette cérémonie avec l'épouse de Charles, Camilla. Selon le Daily Mail, la duchesse de Cornouailles a effectivement annulé son apparition sur ordre de son médecin en raison d'une infection pulmonaire. Kate Middleton et William se trouvaient à l'église St Martin-in-the-Fields où ils rencontraient, de leur côté, des survivants d'attaques terroristes et de l'incendie de la tour Grenfell.



Kate Middleton et le le prince William Crédit : Victoria Jones / POOL / AFP