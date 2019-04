Marielle, Belmondo, Rochefort... ou la joyeuse "bande du conservatoire"

publié le 25/04/2019 à 06:47

Ils étaient une dizaine à faire partie de cette bande. Élèves au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, au début des années 1950, la "bande du conservatoire" s'est étoffée au fil du temps et des talents qui s'y révélaient. Le comédien Jean-Pierre Marielle, à l'affiche de plus d'une centaine de films dans sa carrière, en faisait partie.



Parmi ses illustres amis, les grands Claude Rich, Jean Rochefort, Annie Girardot, et bien sûr Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mocky. La bande a également accueilli Philippe Noiret, même si ce dernier n'a jamais été élève au conservatoire. Âgés d'une vingtaine d'années, ces étudiants n'entrent pas au conservatoire la même année, mais s'y retrouvent et forment un groupe d'amis qui détonne, tant sur les planches que dans les bistrots.

"On s’est amusés tout de suite. On allait au fameux petit bar”, racontait Annie Girardot en 1999 sur le plateau de “Vivement dimanche”, où plusieurs membres de la “bande” avaient été réunis.

Pendant toute la vie de ses membres, la "bande du conservatoire" est restée soudée. Jean-Pierre Marielle était l'un des derniers survivants. Il s'est éteint le mercredi 24 avril, à l'âge de 87 ans.

