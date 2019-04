publié le 24/04/2019 à 16:58

"C'est vraiment touchant de voir tout ces hommages, les messages que j'ai reçus". Le fils de Dick Rivers a réagi sur RTL à la mort de son père mercredi 24 avril à l'âge de 74 ans. Pascal Rivers a été touché et ému par les manifestations d'émotion et de sympathie du public mais aussi du monde de la musique.



"Il était anxieux sur l’amour que pouvaient lui porter les gens, même s'il a toujours été populaire", a confié le fils du rockeur. "De voir aujourd'hui cette sorte d'amour, ça le toucherait beaucoup", assure-t-il. "Je trouve que ce qui est dit aujourd'hui sur lui est bien. C'est sincère", constate Pascal Rivers.

Il exprime ainsi qu'on a "une vue d'ensemble, on voit le parcours, on voit la ligne (...) Un regard qu'on ne pose pas quand on est juste dans l'instant". De son véritable nom Hervé Forneri, Dick Rivers laisse derrière lui une trace conséquence dans le rock français, avec 36 albums en 55 ans de carrière.