publié le 14/10/2018 à 21:01

Les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet ont accepté d'encadrer pendant un an cinq étudiants en journalisme qui avaient pour but d'écrire un ouvrage sur l'islamisation en banlieue. Il en ressort un documentaire : La plume dans la plaie, qui sera diffusé mercredi 17 octobre sur LCP.



Le documentaire retrace donc l'histoire d'un projet mais aborde aussi les thèmes de l'expérience et de la transmission. Fabrice Lhomme explique que l'idée était "de créer une cellule avec des jeunes journalistes et de les avoir sur long terme pour les mettre à l'épreuve du terrain". Le choix du sujet de l'enquête se fait après réflexion avec les étudiants concernés comme le confie Hugo, un des jeunes étudiants suivi par les deux journalistes du Monde.



"Il y avait une part de risque" à impliquer des étudiants non diplômés, concède Fabrice Lhomme. "Mais c'était un risque assumé parce que nous étions là pour les encadrer et les protéger".

L’actualité média de la semaine

- France Télévisions et Patrick Sébastien vont se séparer. Le contrat du présentateur touche à sa fin en 2019 et il ne sera pas prolongé.

- Catherine Laborde, ancienne présentatrice météo de TF1, raconte son quotidien avec la maladie de Parkinson pour la première fois.



- Les Nuls fonctionnent toujours, l'émission Burger Quizz a battu son record d'audiences grâce aux retrouvailles d'Alain Chabat, Chantal Lauby et Dominique Farrugia.