Catherine Laborde se confie sur son quotidien avec la maladie de Parkinson

publié le 14/10/2018 à 18:50

Catherine Laborde, emblématique présentatrice de la météo sur TF1, a été diagnostiquée de la maladie de Parkinson en 2014. À l'occasion de la sortie de son livre Trembler, elle revient sur son combat contre la maladie.



Dans un entretien au Journal du Dimanche l'animatrice de 67 ans confie notamment pourquoi elle a décidé de parler de sa maladie au public. "Je n'avais pas envie que les gens se posent des questions sur moi sans que je puisse exposer ma réalité". Elle assure par ailleurs que la maladie n'a pas été la cause de son départ de TF1 en 2017 : "Je pensais qu'il fallait passer la main. En trente ans, les gens m'avaient paru de plus en plus jeunes dans les couloirs".

Ce dimanche 14 octobre, elle explique son quotidien avec la maladie dans une interview diffusée dans Sept à Huit sur TF1. Un extrait a déjà été dévoilé sur le compte Twitter de l'émission dans lequel Catherine Laborde raconte qu'une de ses "défaites" est de ne plus pouvoir faire de vélo.

Il y a quatre ans, Catherine Laborde a été diagnostiquée de la maladie de Parkinson. Pour la première fois, elle raconte sa cohabition avec cet ennemi au quotidien.

Un portrait de Stéphanie Davoigneau, demain à 19h15 sur @TF1 #SeptàHuit #CatherineLaborde pic.twitter.com/gGIpOaQLDt — Sept à Huit (@7a8) 13 octobre 2018