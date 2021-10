La chronique de Laurent Gerra du mercredi 13 octobre 2021

Cinq ans après Un président ne devrait pas dire ça qui avait tant coûté à François Hollande, Gérard Davet et Fabrice Lhomme s’apprêtent à publier Le traitre et le néant une enquête à charge cette fois consacrée à Emmanuel Macron. Les deux journalistes ont interrogé plus de 100 témoins.

En ligne, pour évoquer le sujet, l’un d’eux qui a préféré garder l’anonymat. "Noooon ! Je ne suis pas celui auquel vous pensez… La preuve, ce matin, ma cravate est bien droite", assure le témoin dont l'identité n'est pas un mystère, l'ancien président François Hollande.

"Emmanuel m’a trahi… Le traitre, c’est lui…Et le néant, aucune idée. Tout ce que je sais, c’est qu’ils ont trouvé la deuxième partie du titre après l’une de nos conversations… Car j’ai parlé à ces deux journalistes pendant tout mon quinquennat..."