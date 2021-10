La chronique de Laurent Gerra du jeudi 7 octobre 2021

Même si il compte faire durer le suspense le plus longtemps possible sur sa candidature, Emmanuel Macron étudie de très près l'évolution des sondages et ne manque pas de l'évoquer à sa femme, Brigitte : "Brizitte, je regarde Éric Zemmour, il fait des débats tous les jours et toutes les nuits, sur toutes les chaînes. Il est formidaaable !". "C’est vrai que ce Zemmour est un excellent débatteur qui sait très bien dramatiser le débat. C’est pour ça que je vais t’inscrire à une masterclass de théâtre pour que tu apprennes toi aussi à dramatiser les choses", lui réplique Brigitte Macron.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est revenu sur l'amélioration de la situation sanitaire en France et exprime des idées pour le moins surprenantes concernant le passe sanitaire dans les restaurants. "Non seulement je ne vais pas le supprimer, mais je vais créer d’autres Pass ! Comme par exemple le Pass Sanigros, pour lutter contre le problème de l’obésité. Si t’es trop gros, tu rentres pas dans le resto", détaille Olivier Véran.

Muriel Robin a accordé une interview poignante au magazine belge Le Soir, où elle dit avoir envie de quitter le métier car le cinéma ne lui propose rien. Elle fait part de ses ambitions auprès de mademoiselle Jade : "Quel genre de rôle j'aimerais jouer ? Ben en tant que femme de gauche, j’aimerais bien jouer quelqu’un qui prend aux riches pour donner aux pauvres… du genre Muriel Robin des bois !".