L'humoriste Wahid Bouzidi, figure du "Jamel Comedy Club", est décédé à 45 ans

Il était l'un des visages du "Jamel Comedy Club" : l'humoriste Wahid Bouzidi est décédé ce dimanche 20 août à l'âge de 45 ans a annoncé son attaché de presse à un journaliste de l'AFP. "WAHID nous a quitté ce matin. Prions pour lui, sa famille et ses amis", était-il écrit à la mi-journée sur son compte officiel. Mercredi 16 août, Nice-Matin rapportait que Wahid Bouzidi avait été hospitalisé en urgence dans une clinique de Marrakech au Maroc, après un AVC. Il se trouvait depuis dans le coma, selon le quotidien local.



L'humoriste franco-algérien avait fait partie dans les années 2000, de la première troupe du "Jamel Comedy Club", une troupe d'humoristes de Stand Up lancée par Jamel Debbouze. Il avait participé de nombreuses fois à l'émission Vendredi, tout est permis avec Arthur sur TF1. "Quelle triste nouvelle.

Wahid, je garderai en mémoire ta gentillesse, ta douceur, ta bienveillance et des années de fous rires dans Vtep. Je pense fort à ta famille, tes proches, tes amis et à Booder dans cette douloureuse épreuve que vous traversez", a écrit l'animateur sur Twitter.

Wahid Bouzidi avait également joué dans plusieurs comédies, comme Case départ, Neuilly sa mère, sa mère !, 30 Jours max ou encore Alad'2. Depuis 2018, il était en tournée au Théâtre Le Grand Point Virgule à Paris avec son spectacle intitulé Graisse anatomie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info