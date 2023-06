L'humoriste Guillaume Bats est décédé à l'âge de 36 ans

L'humoriste Guillaume Bats, révélé dans l'émission On n'demande qu'à en rire, est mort ce jeudi 1er juin 2023 à l'âge de 36 ans, a annoncé son équipe de production. "C’est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène", écrit DARK SMILE Productions sur Facebook.

Atteint de la maladie des os de verre, Guillaume Bats utilisait l'humour pour notamment parler du handicap. Avec son premier spectacle Tous tordus, il avait été repéré par plusieurs humoristes qui lui proposent de faire leur première partie : Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard ou encore Michael Gregorio. Il assurait également les premières parties de Jérémy Ferrari, avec qui il apparaissait dans de nombreux sketchs au célèbre Montreux Comedy Festival.

Depuis 2018, il jouait son one man show intitulé Hors cadre produit par Jérémy Ferrari et Éric Antoine. Invité du Grand Studio RTL Humour en 2018, l'humoriste nous avait présenté deux extraits de son spectacle.

La rédaction vous recommande VIDÉOS - Guillaume Bats joue 2 sketchs dans "Le Grand Studio RTL Humour"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info