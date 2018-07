"L'arme fatale" reviendra pour une saison 2

publié le 26/07/2017 à 13:55

Riggs et Murtaugh seront de retour. Le duo de flics qui a cartonné au cinéma dans L'arme fatale avec Danny Glover et Mel Gibson a été adapté à la télévision et a connu un franc succès outre-Atlantique mais également en France. Diffusée par TF1, la série flirtait avec les 5 millions de téléspectateurs et plus de 20% de part d'audience. Un carton qui a naturellement incité la Fox à commander une deuxième saison.



Damon Wayans (Roger Murtaugh) et Clayne Crawford (Martin Riggs) reprendront leur rôle. La diffusion est programmée pour les mardis à partir du 26 septembre aux États-Unis. Initialement diffusée le mercredi, la Fox a décidé de passer L'arme fatale le mardi afin de le proposer dans la foulée la sitcom policière humoristique Brooklyn Nine-Nine.

Au menu de la deuxième saison, toujours de l'action, un duo de flics complémentaire, un soupçon d'humour mais aussi un développement de l'intrigue autour des personnages "secondaires". La nouveauté sera l'arrivée d'un nouveau chef de la police, une cheffe en l'occurrence, Gina Santos interprétée par Michelle Hurd. On ignore encore si TF1 reprendra la diffusion de la deuxième saison.