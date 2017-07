publié le 19/07/2017 à 17:30

Jane Doe n'a pas fini de dévoiler ses secrets. TF1 diffuse mercredi 19 juillet les premiers épisodes de la saison 2 de Blindspot, dont la première saison a connu un succès d'audience. Arrivée en France en septembre 2016, la série raconte l'histoire d'une jeune femme amnésique qui va devoir collaborer avec le FBI : les tatouages qui recouvrent son corps sont des indices qui permettront aux enquêteurs de résoudre une série de crimes.



La saison 2 promet de nombreux rebondissements sur l'identité de Jane Doe et sur les motivations des criminels. Elle reprend quelques mois après les événements de la première saison, qui a laissé de nombreuses possibilités ouvertes.

À la fin de la première saison de Blindspot, Jane Doe ne connaissait toujours pas son identité et l'équipe du FBI perdait un de ses membres les plus importants, la directrice adjointe Bethany Mayfair.

Une identité toujours inconnue

Une grande partie de l'intrigue de la première saison de Blindspot reposait autour de l'identité de Jane Doe (Jaimie Alexander), inconnue de tous. Lorsqu'elle est trouvée nue dans un sac en toile et le corps recouvert de tatouages, Jane est complètement amnésique et est incapable de se souvenir de son identité. Les enquêteurs du FBI vont donc l'aider à retrouver la mémoire et vont arriver à la conclusion qu'elle est Taylor Shaw.

Jamie Alexander, la vedette de "Blindspot" Crédit : Sandro/NBC

Cette dernière était une amie d'enfance de l'agent du FBI Kurt Weller, disparue à l'âge de cinq ans. Des tests ADN confirment que Jane Doe est bien Taylor, ce qui change beaucoup de choses dans sa relation avec son collègue Kurt. Les deux commencent alors à se rapprocher, jusqu'à ce qu'Oscar, un membre du groupe terroriste Sandstorm, révèle à Jane Doe qu'elle n'est pas Taylor Shaw.



À la fin de la première saison, Jane Doe ne connaît toujours pas sa véritable identité. Les scénaristes de la série ont promis aux fans qu'ils apprendraient la vérité dès le premier épisode de la saison 2, mais elle pourrait une nouvelle fois être fausse et simplement servir l'intrigue.

L'assassinat de Mayfair

Bethany Mayfair est un des éléments forts de la première saison de Blindspot. Directrice adjointe du FBI, elle a protégé et défendu son équipe tout au long des épisodes. Mais un des tatouages de Jane la reliait directement à Saul Guerrero, numéro deux sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Bethany Mayfair avait en fait travaillé sur le projet Daylight, un groupe secret formé par la Maison Blanche, le CIA et le FBI.



Emprisonnée pendant quelques temps pour le meurtre de Tom Carter, un de ses collègues dans le projet Daylight, Bethany Mayfair a soif de vengeance et cherche à savoir qui l'a trahie. Mais elle n'en a pas le temps car elle est assassinée par Oscar, qui craignait qu'elle tire sur Jane.

Le piège d'Oscar

Oscar est un des personnages les plus troubles de la première saison de Blindspot. Il se présente comme l'ancien fiancé de Jane Doe et est un terroriste du groupe Sandstorm. Il menace de la tuer si elle n'obéit pas à son plan pour piéger le FBI. Lorsque Bethany Mayfair est arrêtée, Jane comprend que l'ensemble des missions données par Oscar avait pour but de faire tomber Mayfair pour meurtre et de lui faire perdre son poste de directrice adjointe du FBI.

Oscar révèle à Jane Doe les véritables motivations du plan de Sandstorm Crédit : Barbara Nitke/NBC

Oscar tient à révéler des informations à Jane avant de lui effacer la mémoire un enouvelle fois. Il lui apprend qu'elle n'est pas Taylor Shaw et que l'ADN de Taylor a été remplacé par celui de Rémi, soit-disant sa véritable identité, pour que les deux soient compatibles.



Il lui révèle également que le plan initial était de faire tomber tous les ennemis de Sandstorm et porter l'attention sur Weller, afin qu'il puisse prendre la place de Mayfair une fois destituée. Il lui apprend aussi le nom de celle qui est à la tête de Sandstorm : Shepherd. C'est autour de cette nouvelle ennemie que s'articule l'intrigue de la saison 2.