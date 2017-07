"Quantico", "La stagiaire", "Camping paradis"... Le mardi, c'est guerre des séries

publié le 25/07/2017 à 17:07

Les chaînes de télévision sont souvent confrontées à un dilemme pour remplir leur grille d'été, notamment en soirée. Il y a certes moins de téléspectateurs derrière l'écran mais il faut quand même capter leur attention et rafler les parts d'audience afin d'engranger les revenus publicitaires. Certaines lancent des formats originaux (L'amour est dans le pré, Ninja Warrior), mais les stars de la saison estivale restent les séries. Les chaînes mises sur des inédits mais aussi et surtout sur des rediffusions de marques fortes. De sorte que certains soirs, on retrouve en frontal des programmes qui se font une guerre d'audimat.



Ce mardi 25 juillet en est une illustration. En effet, TF1, France 3 et M6 lanceront dans la bataille 3 séries à fort potentiel, des marques reconnues à même de satisfaire les objectifs des uns et des autres. Seule France 2 fait l'impasse pour cause d'Euro féminin de football, mais un Russie-Allemagne, sans les Bleues qui sont la quasi seule source de grosses audiences des féminines.

TF1 mise sur une valeur sûre

La première chaîne a décidé de mettre son programme au diapason de la saison, avec la programmation de Camping Paradis. Deux épisodes en rediffusion pour une valeur sûre de la chaîne. De quoi assurer entre 3,8 et 4 millions de téléspectateurs et environ 19,4% de part d'audience. Laurent Ournac mène une marque qui marche bien sur TF1 et a toujours ses fidèles et un socle qui assure à la chaîne le leadership depuis le début des diffusion le 4 juillet.

Certes, L'arme fatale avait plus de succès (22% de PDA) mais il faut pondérer en rappelant que le téléspectateur est plus rare et plus volage l'été, surtout en cas de rediffusion. Pour le moment, TF1 est systématiquement en tête le mardi soir avec Camping Paradis, et s'il n'y a pas de risque pris, le résultat donne raison à la première chaîne.

France 3 mise sur une stagiaire

Pour assurer le service le mardi soir, France 3 a elle aussi misé sur une valeur sûre et une rediffusion. En effet, après avoir eu une belle réussite avec Tandem (16% de PDA) le 4 juillet et une dégringolade avec Luciano Pavarotti : le concert des étoiles (7,3% de PDA) le 11 juillet, la chaîne publique a décidé de programmer La stagiaire avec Michèle Bernier en tête de gondole. Lors de sa première programmation, mardi 18 juillet, la série a rassemblé près de 2,5 millions de personnes à 12% de part d'audience.



Des chiffres intéressants et encourageant. Habituellement, les moyennes des deux premières saisons de La stagiaire enregistraient 4 millions de téléspectateurs et 16% de PDA. Là encore, les chiffres en plein été et d'une rediffusion ne peuvent être qu'inférieurs à des inédits. À voir si la faiblesse supposée de la fiche de l'Euro féminin de football de France 2 ne va pas gonfler les chiffres des séries ce 25 juillet.

M6 tente de l'inédit made in USA

Le mardi, seule M6 tente le coup de poker de la série US inédite avec la saison 2 de Quantico. La série américaine emmenée par Priyanka Chopra semble piocher quelque peu. En effet, après un démarrage déjà moyen avec 2,9 millions de téléspectateurs et 13,5% de PDA, la série a connu une érosion jusqu'à connaître des chiffres de 2,2 millions à 10,8% d'audience. Un moment difficile à passer qui rappelle la saison 1, qui s'est essoufflée au fil des semaines. Lors d'une rediffusion sur 6ter, Quantico a dû être déprogrammée avant la fin de la saison.