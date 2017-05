publié le 02/05/2017 à 18:24

Martin Riggs et Roger Murtaugh, le duo emblématique de la saga L'Arme fatale débarque sur le petit écran. Si l'histoire reste la même qu'au cinéma : les aventures à Los Angeles d'un flic texan, Martin Riggs (Mel Gibson) qui a perdu sa femme enceinte dans un accident de voiture et du détective Roger Murtaugh (joué par Danny Glover) qui a subit une crise cardiaque, le casting fait peau neuve. Mel Gibson est ainsi remplacé par Clayne Crawford (Le Temps d'un automne) et Danny Glover par Damon Wayans de Ma famille d'abord.



Le réalisateur de la série Matt Miller, qui a travaillé aussi sur Esprits Criminels : unité sans frontières, réadapte donc pour la première fois la célèbre saga de Richard Donner. Et c'est la chaîne TF1 qui diffuse mardi 2 mai, dès 21 heures, le premier épisode, intitulé Une équipe de choc, où les deux héros vont se rencontrer et s'associer. Mais, ils devront aussi mettre leurs caractères de côté : Roger est casse-cou, tandis que Martin est plus mesuré. Bon gré, mal gré, ils devront trouver ce soir le meurtrier d'un corps d'élite de la marine américaine.

"Bonjour les méchants ! J'ai pris de quoi bouffer ! ¿¿"

Outre les deux policiers, la famille de Roger Murtaugh est aussi dans l'histoire. On (re)découvrira donc son épouse Trish, incarnée par Keesha Sharp et leurs enfants Rienne et Roger Murtaugh Jr, qui s'appelait Nick dans les films. Quant au célèbre général Peter McAllister (Mitchell Ryan) il a été remplacé par le rôle du Capitaine Brooks Avery joué par Kevin Rahm.