publié le 30/08/2016 à 01:51

On retrouve nos agriculteurs pour un 8e prime qui nous a réservé quelques rebondissements. On commence par rendre visite à Bernard dans l'Aisne qui trait ses vaches à 4h du matin en compagnie de Véronique. Mais malgré l'implication de sa prétendante, Bernard se sent plus proche d'Isabelle, même si l'éleveur "ne veut pas [se] prendre un râteau" il finit par lui avouer ses sentiments et demande à Véronique de quitter sa ferme dès le lendemain.



Bruno lui est toujours avec ses "louloutes" et l'ambiance est au beau fixe quand, au cours d'une promenade, coup de théâtre, Karine lui annonce qu'elle souhaite partir puisqu'elle sent l'agriculteur plus proche de son autre prétendante : Laetitia. Une annonce qui déstabilise complètement Bruno, mais aussi Laetitia qui vont communiquer avec des larmes et des chansons et finir par se rapprocher peu à peu. Bruno finit par même par s'inviter chez l'infirmière à Paris.

Un départ surprise

Marianne aussi est toujours aux prises avec deux prétendants. Son choix semble fait, à Alain qui prend trop de place à son goût et ne sait pas rester en place, elle préfère le discret Yves. Et quand Alain organise une soirée pour elle de bout en bout ses amis et sa famille, c'est en dansant avec Yves que Marianne termine la soirée. Yves et Marianne qui vont se rapprocher lors d'une conversation, mais alors qu'elle accepte de lui rendre visite en Bretagne, elle ne le dit pas à Alain. Elle lui explique au contraire qu'elle n'a pas encore fait son choix et qu'il lui faut une nuit supplémentaire de réflexion.

Du côté de chez Julien, Charlotte est partie pour laisser la place à Louise. Alors que tout va pour le mieux pour les amoureux qui profitent de leur idylle naissante, retournement de situation : Louise explique à Julien qu'elle n'aime pas du tout la région et qu'elle ne se voit pas y vivre. Une déclaration en forme de douche froide pour le candidat. Le lendemain, et malgré une promenade en calèche très romantique, la sudiste lui annonce même son intention de repartir chez elle, elle accepte finalement de rester un jour supplémentaire. Julien saura-t-il la convaincre d'abandonner son cher sud ?



Chez Paulo, l'ambiance est toujours aussi grivoise. Le candidat se rapproche de Céline au détriment de Marie-Françoise. Céline va même devoir lui rappeler qu'elle souhaite prendre son temps. Alors qu'il multiplie les preuves d'affection envers elle, Paulo ne demande toujours pas à Marie-Françoise de quitter la ferme et va même jusqu'à déclarer à l'un de ses amis qu'il n'a pas fait son choix.