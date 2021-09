L'acteur américain Michael K. Williams est mort à 54 ans

Alors que le cinéma français est touché de plein fouet ce lundi 6 septembre par la disparition de Jean-Paul Belmondo à 88 ans, les États-Unis sont sous le choc après l'annonce de la mort prématurée de l'acteur Michael K. Williams à seulement 54 ans. L'interprète légendaire d'Omar Little dans "The Wire" a été retrouvé inconscient par son neveu, dans la salle à manger de son luxueux appartement de Brooklyn.

Selon le New-York Post, de l'héroïne a été retrouvée sur la table de la cuisine, non loin du corps de l'acteur, ce qui laisserait présager qu'une overdose serait à l'origine de sa mort. "Rien n’indique un crime, il n’y a pas d’effraction, l’appartement était en ordre", a indiqué la police au journal, qui ajoute que le décès a été prononcé à 14h12, heure américaine. Le site très bien informé TMZ, qui avait notamment révélé la mort du basketteur Kobe Bryant en janvier 2020, a ajouté que sa famille était sans nouvelle de lui depuis plusieurs jours.

Il faut dire que Michael K. Williams ne semblait pas être à son premier coup d'essai en matière de consommation de drogue. L'acteur de série préféré de Barack Obama, comme ce dernier l'avait déclaré en 2008, avait récemment évoqué ses déboires dans une interview pour la presse américaine, affirmant être addict au cannabis et à l’héroïne, alors même qu’il jouait dans "The Wire" (la série a été tournée entre 2001 et 2007). Les analyses de la police scientifique en cours devraient déterminer avec exactitude les causes de son décès.