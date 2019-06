publié le 05/06/2019 à 05:25

À la veille des commémorations du débarquement, Emmanuel Macron, la Reine Elizabeth II, Donald Trump et Angela Merkel se retrouveront à Porstmouth ce mercredi, dans le Sud de l'Angleterre pour donner le coup d'envoi du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944, étape clé de la libération de l'Europe du joug nazi.



Seront aussi présents la cheffe du gouvernement britannique Theresa May et plusieurs autres dirigeants de pays alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, dont les Premiers ministres canadien Justin Trudeau et australien Scott Morrison.



Portsmouth fut le port de départ pour Sword Beach, une des plages normandes choisies pour le Débarquement des Alliés. Au soir du 6 juin 1944, plus de 150.000 Alliés avaient pris pied sur le sol français, dont plus de 10.000 furent tués, blessés ou disparus, selon les chiffres du Mémorial de Caen.

75 ans après, 300 vétérans britanniques prendront la mer direction la France. Le président français regagnera ensuite Caen en fin d'après midi pour un hommage à la résistance locale.

