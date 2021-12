Claude, Sam et Teheiura dans "Koh-Lanta"

Le scandale des repas clandestins continue. Quelques semaines après l'élimination spectaculaire de Teheiura et les révélations du Parisien comme quoi plusieurs candidats auraient mangé dans le dos de la production, l'enquête ouverte par la production est toujours en cours.

Plusieurs candidats, soupçonnés d'avoir participé à ces dîners clandestins ont nié les faits ces derniers jours. "Ça me fait rire quand je vois toutes ces rumeurs disant que j’ai triché en mangeant en dehors du jeu parce que c’est moi qui ai perdu le plus poids et je l’ai bien senti, a répondu Laurent Maistret au Figaro. Mercredi, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Coumba Baradji a également réfuté ces accusations. "Je suis sortie à la première de la réunification, comment tu veux que je mange ? Chronologiquement, ça ne coïncide pas" Enfin, Claude Dartois crie à "la vendetta. "Qu’on apporte les preuves de ces accusations", a-t-il répondu à nos confrères de Public.

Mai selon les informations du Figaro, des preuves existent. Au cours d'un des repas clandestins, une photo de quatre aventuriers aurait été prise. Mais le plus surprenant, c'est que cette photo n'aurait pas été prise à l'insu des candidats, mais à la demande de l'un d'entre eux. D’abord confidentiel, ce cliché a fini par fuiter et tourne depuis de téléphone en téléphone. Jusqu’à arriver entre les mains de la production. Contactée par Le Figaro, la production n’a pas souhaité faire de commentaires.