publié le 29/04/2017 à 00:11

C'est l'heure de la réunification pour les candidats de Koh-Lanta. Après vingt jours de compétition sur l'île de Koh Rong, l'équipe rouge et l'équipe bleue ne vont faire qu'une. Mais avant, les douze candidats restants vont devoir passer l'épreuve des ambassadeurs. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, les candidats ne vont plus réfléchir en terme d'équipe mais vont penser à leur intérêt personnel. Car désormais, les épreuves sont individuelles et même les plus forts seront en danger.



Après l'élimination de Yves, les bleus semblent plus apaisés avant la réunification. Ils décident d'effacer la pancarte "Trahisons" faites par ce dernier. Mais la tribu n'a plus de riz et savoure ses derniers grains avant l'épreuve de confort. Du côté des rouges, on savoure le fruit à pain, qui, très sucré, ressemble au kaki. Mais l'appel de l'épreuve se fait entendre : "À fleur d'eau, trouvez le bon chemin".

Une côte de bœuf pour l'épreuve de confort

La récompense de ce soir est belle, puisque les vainqueurs de l'épreuve auront droit à des côtes de bœuf et des frites. Les aventuriers doivent faire un jeu inédit : ils doivent placer trois boules blanches au centre d'un labyrinthe flottant. Ils n'ont que le poids de leurs corps pour déplacer les boules jusqu'au point d'arrivée. Chez les rouges, ce sont Manuela et Marjorie qui ne participent pas à l'épreuve.

Les bleus excellent dans l'épreuve et n'ont jamais été aussi coordonné dans une épreuve. Ils parviennent rapidement à faire rentrer la boule au centre de la plateforme mais sont suivis de près par les rouges pour leur deuxième boule. Ni une, ni deux, les bleus parviennent à fixer leur deuxième boule et parviennent, à quelques secondes des rouges, à fixer leur dernière balle blanche. Ils remportent donc l'épreuve de confort pour la deuxième fois la récompense de nourriture. Une victoire qui énerve Clémentine, chez les rouges et reprend la célèbre expression de Franck Ribéry : "C'est la roue tourne qui tourne".

Yassin éliminé à la réunification

Les deux équipes vivent un coup de théâtre ce vendredi 28 avril puisque c'est le soir de la réunification. À la moitié de leur parcours, les rouges et les bleus ne vont plus faire qu'un. Très stratèges, les bleus choisissent Sandro comme ambassadeur car il a affirmé ne surtout pas vouloir être ambassadeur. Chez les rouges, le prénom de Mathilde est rapidement évoqué par Yassin et Sandro. Yassin explique très clairement qu'il n'irait pas à la boule noire, tout comme Sandro, Sébastien et Mathilde. Marjorie, Kelly et Manuela font le choix inverse. Au final, les bleus choisissent bien Sandro comme ambassadeur de l'équipe adverse et les rouges inscrivent le prénom Mathilde sur leur papier.

Sandro s'engage à rejoindre les bleus si Mathilde lui donne son collier d'immunité, contre un nom rouge, en précisant qu'il aura besoin de temps pour rejoindre le camp des bleus. Après une conversation longue et parfois difficiles, Mathilde et Sandro s'entendent finalement pour éliminer Yassin, un choix validé au préalable par l'ensemble des rouges. Ce dernier part donc avec son collier d'immunité, qu'il décide de donner à personne.

Épreuve d'immunité

C'est la première épreuve d'immunité individuelle pour les aventuriers. Les onze candidats encore en course doivent se suspendre en position du paresseux et tenir le plus longtemps possible. Le totem est remis en jeu par les rouges, mais cette fois-ci un seul aventurier repartira avec. Marjorie est la première à tomber, suivie de Sandro, puis Kelly, Corentin, Claire et Clémentine.



Après cinquante minutes d'épreuve, Manuela est la septième candidate à abandonner, puis c'est au tour de Mathilde. Frédéric termine troisième en descendant après une heure et 20 minutes. Sébastien et Vincent s'affrontent sur les dernières minutes et parviennent à tenir une heure et demie sur la barre. C'est finalement Sébastien qui remporte la victoire après l'abandon de Vincent.



Revenus sur le camp, les bleus connaissent une nouvelle déception puisque Sandro leur apprend qu'il revient sur ce qu'il a dit à Mathilde : il décide de ne pas rejoindre les bleus pour les futurs conseils et reste loyal à l'équipe rouge.

Vincent et Kelly sont au coude-à-coude lors du conseil, à cinq voix contre cinq. Le dernier bulletin est décisif et est adressé contre Vincent. L'ancien rugbyman quitte donc l'aventure Koh-Lanta après 23 jours sur l'île de Koh Rong. "C'est une aventure qui a le goût d'inachevée", confie-t-il, "Je repars avec quelques fiertés, on fera les comptes à la fin". Il décide d'attribuer le vote noir à Corentin, avec qui il a partagé beaucoup de moments de l'aventure depuis son arrivée sur l'île. Mais rien n'est jamais sûr dans Koh-Lanta et les candidats connaîtront un nouveau rebondissement la semaine prochaine : un aventurier redoutable fera son grand retour dans l'aventure.