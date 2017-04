publié le 14/04/2017 à 23:44

Ils sont encore 16 aventuriers à combattre la faim, la soif et la fatigue. Les tribus de Koh Lanta continuent à s'affronter pour aller le plus loin possible. Mais les tensions sont encore bien présentes entre les membres des différentes équipes, particulièrement chez les rouges. Ce vendredi, les équipes vont faire face à dilemme puisque chacune va devoir désigner un de ses membres pour un duel. La personne choisie aura le futur de toute son équipe entre ses mains.



Les conditions de vie sur l'île sont toujours difficiles pour les participants, qui connaissent une météo capricieuse. Les bleus ont perdu le feu et Claire a été emmenée en observation à l'infirmerie après une poussée de fièvre et la perte de sa voix. L'équipe connaît un gros coup de théâtre puisque Brahma a décidé de quitter l'aventure et abandonne ses coéquipiers. Chez les rouges, Clémentine a de plus en plus de difficultés à cacher son agacement à Yassin, dont elle ne supporte plus la présence et le caractère trop autoritaire.

Une séquence émotion au téléphone

Pour l'épreuve de confort, les candidats se frottent à un grand classique de Koh Lanta : la boue. Chez les rouges Manuela et Marjorie ne participent pas à l'épreuve. Les candidats doivent remplir leur seau de boue que certains récoltent sur leurs corps avant de les transférer à un autre candidat qui les amène jusqu'au seau. Les rouges remportent l'épreuve de confort et un cadeau inestimable : un téléphone. Après un mois de séparation, ils vont pouvoir appeler leurs proches,

L'équipe Rouge a remporté l'épreuve de confort dans la boue et ses membres ont gagné le droit d'appeler leurs proches. Un moment toujours très émouvant pour les participants, qui n'ont qu'un temps limité et pas beaucoup d'intimité. Chacun leur tour, les candidats ont pu avoir une personne de leur choix au téléphone et les larmes n'ont pas arrêté de couler. Que ce soit leur conjoint, leurs enfants ou leurs parents, les aventuriers ont l'occasion de prendre des nouvelles de leurs proches. Yassin a ainsi pu parler à sa femme, dont l'accouchement a été avancé de quelques jours, et à ses deux filles. Manuela et Marjorie ont réussi à joindre leur mari et leurs enfants. Très émus, les aventuriers n'arrivent pas à parler tant l'émotion est forte.

Une épreuve en tête-à-tête pour un gros avantage

Les deux équipes doivent envoyer un membre de leur tribu pour une épreuve en tête-à-tête avec un enjeu important. Chez les rouges, Yassin se sent prêt "à 600%" à affronter un membre de l'équipe adverse, car il voit l'épreuve comme un défi personnel avant tout. Chez les bleus, c'est Vincent, ancien rugbyman, qui a été désigné par ses coéquipiers. Et la pression est grande pour lui, car les bleus sont dans une mauvaise passe depuis quelques jours : ils ont vécu leur troisième conseil la semaine dernière et ont perdu l'épreuve de confort de cette semaine. Celui qui gagne l'épreuve permettra à son équipe de partir avec un avantage conséquent lors de l'épreuve d'immunité. Les deux candidats posent un bambou de trois mètres en équilibre sur leur tête. Vincent finit par perdre l'équilibre au bout d'une demi-heure et finit laisse tomber le bambou au sol.

Un parcours d'obstacle pour l'épreuve d'immunité

Pour la deuxième fois de la soirée, Manuela ne peut pas participer à l'épreuve. Grand vainqueur de l'épreuve contre Vincent, Yassin peut aller voir l'épreuve pour expliquer le parcours à ses coéquipiers. Le parcours d'obstacles semble compliqué et Yassin redoute déjà la perte d'équilibre de certains aventuriers. Partis avec 30 secondes d'avance, les rouges prennent un léger avantage, mais l'épreuve est vraiment compliqué pour tous les participants. L'équipe rouge est la première à passer entièrement le parcours et réussit rapidement à débloquer le symbole. Montés sur la plateforme en un temps records, ses membres encastrent le symbole et remportent l'épreuve d'immunité. Les Bleus vivent donc leur troisième défaite consécutive.



Chez les bleus, certains voudraient voir partir Kelly, comme Mathilde, alors que d'autres préféreraient voter contre Yves, comme Vincent. Contre toute attente, Yves défend Kelly, avec laquelle il a pourtant eu de nombreux différents. Il estime que Claire était moins performante sur l'épreuve d'immunité. Lors du conseil, la tribu fait le point sur leur défaite et avoue ne pas avoir assez réfléchi à la technicité de l'épreuve. C'est finalement Kelly qui est éliminée avec cinq voix contre elle. Si elle ne se montre pas rancunière, elle ne s'y attendait pas et affirme qu'éliminer un garçon aurait été préférable à l'équipe.