"Koh-Lanta 2017" : Yassin, très sûr de lui, agace dès les premières minutes

publié le 10/03/2017 à 22:06

La nouvelle édition de Koh-Lanta vient à peine de commencer et certains candidats commencent déjà à agacer. Alors que les aventuriers sont encore dans le bateau et qu'ils font connaissance, un d'entre eux préfère rester seul. À 33 ans, Yassin est très direct : "J'ai qu'une envie, c'est de tous les bouffer". Très sportif, l'électricien originaire de Gironde n'est pas là pour se faire des amis et le fait savoir et ses concurrents l'ont bien compris.



Tout comme les internautes, qui ne sont pas tendres. En à peine quelques minutes, de nombreux téléspectateurs expriment leur désamour pour Yassin. Trop sûr de lui, trop arrogant, trop compétiteur, il ne convainc pas du tout les fans de l'émission. Dès la première épreuve il s'impose en décrochant un des colliers : "Comme ça jusqu'à la fin" affirme-t-il.

Yassin il a le profil type du mec qu'on garde ds l'équipe pr les épreuve et à la fin bye #KohLanta — ¿Amine El Khelaïfi¿ (@Maghribi212) 10 mars 2017

Mdr Yassin il est trop chaud, alors qu'il a toujours pas sauté dans l'eau. #KohLanta — MaxiBestOf (@MaxiBesttOff) 10 mars 2017

En décrochant un foulard rouge, Yassin a hérité de certains "anciens". Une équipe qui ne semble guère à son goût : "Ca sera une équipe de vieux", a-t-il répété plusieurs fois. Aura-t-il des affinités avec certains de ses équipiers ou préférera-t-il faire cavalier seul ? Une chose est sûre, si des tensions sont très vite apparues avec ses coéquipiers, sa confiance reste intacte.

Yassin tu sens qu'il va trouver le moyen de mettre le Wi-Fi sur le campement en moins de 10min.#KohLanta — Dark (@Nelson_Menfoot) 10 mars 2017

Yassin et son pb de vieux casse bonbon va falloir lui faire comprendre qu au début c est ensemble #KohLanta — Dubos richard (@Dubos88162487) 10 mars 2017