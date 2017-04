publié le 25/04/2017 à 11:57

Son comportement était devenu insupportable. Yves a été éliminé de Koh-Lanta vendredi 21 avril, après 20 jours d'aventure. Lui qui se pensait sur la sellette dès les premières heures sur l'île a finalement réussi à rester jusqu'à la réunification. Au conseil, ses coéquipiers lui ont reproché son attitude "de gamin" et son isolement sur le camp. Trop paranoïaque, trop susceptible et trop faible sur les épreuves sportives, Yves n'était plus considéré comme un atout par l'équipe bleue.



Dans une interview accordée au Figaro, l'attaché commercial revient sur son parcours dans Koh-Lanta et sur les raisons de son comportement. Il explique que moralement, l'entrain n'y était pas : "Au niveau moral, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'étais à 70-80%. Le jour où j'ai appris que je partais pour Koh-Lanta, on a diagnostiqué une maladie assez grave à ma femme. J'ai hésité à renoncer pour rester auprès d'elle mais elle a voulu que j'y aille parce que cela faisait quinze ans que j'attendais cette opportunité". S'il sait que c'est n'est pas une excuse pour son comportement, il pense que c'est une manière d'expliquer sa sensibilité.

J'ai pété un câble, ça peut arriver. Je me suis énervé et j'ai dit ce que j'avais à dire. Yves ("Koh-Lanta") Partager la citation





Très lucide sur ses derniers jours dans l'aventure, Yves est conscient que c'est son attitude qui l'a poussé vers la sortie : "C'est vrai que je me suis mis en danger tout seul en étant sur la défensive. J'ai pété un câble, ça peut arriver. Je me suis énervé et j'ai dit ce que j'avais à dire". Toujours remonté contre ses anciens équipiers, il n'hésite pas à dévoiler les stratégies de l'équipe bleue, affirmant que "Dès la première nuit, ça rentrait déjà dans des stratégies de clans".

Selon l'Héraultais, Frédéric avait une alliance avec Hada et Kelly d'un côté et avec lui de l'autre. Après l'élimination de Dylan, les trois songeaient déjà à se séparer de lui. Il explique que qu'ils comptaient "voter contre Mathilde pour qu'elle sorte son collier et provoque mon élimination. Mais ça n'a pas fonctionné. J'ai pu continuer et faire mon petit bout de chemin". L'émission promet encore de belles surprises : les stratégies d'élimination et les amitiés vont être bouleversées par la réunification des équipes bleue et rouge vendredi 28 avril.