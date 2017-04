publié le 21/04/2017 à 23:44

Après l'élimination de Kelly et l'abandon de Brahma, l'équipe bleue se trouve affaiblie. Parce qu'il a eu peur d'être éliminé dans le dernier conseil, Yves décide de s'éloigner encore un peu plus de ses coéquipiers. Mais avec le manque de communication qui sévit chez les Takeo, le ton monte rapidement entre Yves et Frédéric, pourtant un de ses alliés depuis le début de l'aventure. Les deux n'arrivent plus à se comprendre et le doyen de l'équipe s'en prend à plusieurs des candidats.



Chez les rouges, l'ambiance est bonne après leurs dernières victoires. La tribu a en effet enchaîné les réussites depuis la disparition de l'équipe jaune mais Yassin agace de plus en plus ses partenaires, qui estiment qu'il prend trop de place. Mais pourront-ils rester en froid avec leur grand atout sportif ? C'est plus fatigués que jamais que les aventuriers commencent cette nouvelle série d'épreuves.

Une épreuve de confort doublement importante

Le jeu de confort a ce soir une double importance puisqu'en plus de voir la récompense lui échapper, l'équipe perdante devra se séparer d'un de ses membres le lendemain. Pour cette épreuve, les aventuriers doivent ramener des guirlandes de sac de cinq kilos chacun et passer un parcours d'obstacles jusqu'à leurs équipiers.

Yassin et Sandro, chez les rouges, tirent dix sacs à chaque fois, pour un poids total de cinquante kilos. Chez les bleus, les candidats privilégient de plus petits poids, quitte à faire plus de trajets. Après une course très serrée et une avance des rouges, les bleus échappent finalement à l'épreuve éliminatoire. Ils remportent aussi un vrai repas et une balade en bateau. Les rouges doivent faire face à une autre mauvaise surprise puisque Bastien, sérieusement blessé au genou, est contraint d'abandonner l'aventure. La décision du médecin est sans appel et Denis Brogniart ne lui laisse pas le choix.

Comme le veut la tradition de Koh-Lanta, lorsqu'un candidat est contraint d'abandonner l'aventure il est remplacé par la dernière personne éliminée. Les rouges vont donc accueillir Kelly, éliminée par les bleus lors du conseil. Son caractère assez fort risque de se heurter à celui de Yassin, le leader de l'équipe rouge.

Une élimination obligatoire pour les rouges

Pour l'épreuve individuelle, les rouges s'affrontent dans le jeu des tables à bascule. Ils doivent construire un édifice de huit pièces puis rejoindre l'arrivée sans faire tomber leur construction. Les candidats devront faire preuve de patience et de concentration. Sébastien est le premier à remporter l'épreuve. Manuella se qualifie en deuxième position après plusieurs échecs, rapidement suivie de Yassin, de Marjorie et de Clémentine.



L'élimination se joue donc entre Maria et Sandro pendant de longues minutes. Maria s'agace tandis que Sandro est plus concentré que jamais. C'est finalement lui qui sauve sa place et Maria est éliminée. Après avoir perdu deux de leurs membres, les rouges accueillent Kelly avec enthousiasme et s'assurent de sa fidélité envers sa nouvelle tribu.

Les rouges ont participé à une épreuve individuelle éliminatoire Crédit : Capture d'écran TF1

C'est une toute autre ambiance chez les bleus, où Yves pense déjà que ses coéquipiers vont l'éliminer, avant même qu'ils aient passé l'épreuve d'immunité. Yves semble totalement perdu et hésite même à abandonner l'aventure. Ne souhaitant pas perdre à nouveau un de leurs membres, les bleus mettent tout en oeuvre pour convaincre Yves de rester, mais le quinquagénaire est persuadé qu'un complot se joue contre lui.

Un puzzle pour l'immunité

Pour obtenir le totem, les tribus s'affrontent dans une épreuve de puzzle. Elles doivent d'abord détruire le puzzle comme un chamboule-tout avant de le reconstruire quelques mètres plus loin après un parcours d'obstacles. Yves pour les bleus, Marjorie et Clémentine pour les rouges ne participent pas à l'épreuve d'immunité. Au coude-à-coude avec les bleus lors du parcours, les rouges prennent vite l'avantage lors du puzzle. Les bleus n'arrivent pas à faire front et les rouges, en grande partie grâce à Manuella, terminent le puzzle en un temps record.



Les bleus se préparent donc pour leur cinquième conseil. Yves leur annonce qu'il a finalement décidé de ne pas quitter l'aventure mais a quand même baptisé sa cabane "Trahison". Ses équipiers pensent de plus en plus qu'il est immature et ne font même plus attention à son comportement. Lui est prêt à se défendre pour sauver sa place.

L'équipe bleue profite du conseil pour évoquer la mauvaise ambiance du camp. Yves décide de régler ses comptes : "faites attention aux gens qui n'ont pas de respect, ni d'honneur, comme Fred" assène-t-il. Une attaque que ne supporte pas le vendeur d'automobiles, qui rappelle l'amitié qui les unissait dans les premiers jours de l'aventure. L'ambiance n'a jamais été aussi tendue chez les Takeo et, sans surprise, Yves est éliminé à l'unanimité. Lucide sur son comportement, le quinquagénaire s'excuse auprès de ses coéquipiers avant de quitter définitivement l'aventure.