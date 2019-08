Katherine Pancol: "J'ai besoin d'être toute seule, très souvent"

publié le 03/08/2019 à 12:30

"Et si..." se fonde sur un concept simple: parcourir la vie de l’invité, sa carrière et ses envies en misant sur l’imaginaire !

"Et si... vous pouviez vous télé transporter dans l'endroit de votre choix ?", "Et si... vous pouviez échanger votre carrière contre celle d'un confrère ou d'une consœur ?", "Et si vous nous racontiez le jour où tout a basculé ?"...

Grâce à ce petit jeu de questions / réponses, vous saurez tout de nos invités !



Trois baisers Crédit : Poche

Aujourd'hui Alba reçoit Katherine Pancol: 17 romans « au compteur », des millions de livres vendus à travers le monde !

Chacun de ses nouveaux opus font l’évènement (depuis une dizaine d’années, ils dépassent tous les 500.000 exemplaires vendus) … et le dernier en date justement, Trois baisers, publié en 2017 aux éditions Albin Michel, est disponible en poche depuis le mois de mars !

En compagnie d'Alba, Katherine Pancol revient sur sa folle vie: son premier succès à 24 ans, son exil à New York au début des années 80, le succès fou de la "trilogie des animaux"... Une vie romanesque où l'on croise Romain Gary, Jean Farran et Madonna !





"Et si..." avec Katherine Pancol

Et si…

… on pouvait se « télé transporter » pendant une heure dans l’endroit de votre choix, on irait la faire où cette émission ?

… vous nous disiez quelle est votre principale qualité ?

… vous nous disiez ce que vous ne supportez pas chez vous?

… vous nous disiez quelle est votre plus grande peur ? Est-ce que vous avez des phobies ?

… vous nous racontiez votre plus gros mensonge ?