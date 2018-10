Audrey Lamy, invitée de Christine Kelly dans "Et si..."

publié le 21/07/2018 à 11:00

Et Si se fonde sur un concept simple, parcourir la vie de l’invité et ses envies en misant sur l’imaginaire !

En proposant à ses invités de se demander "et si … ?", Christine Kelly les plonge dans l’imaginaire et dans leurs souvenirs leur permettant de revoir leurs parcours et leurs désirs.





Cette semaine Christine Kelly reçoit Audrey Lamy, la comédienne est à l'affiche du film "Ma Reum", réalisé par Frédéric Quiring. L’artiste pleine d’énergie a su se faire un prénom elle raconte comment.

> Ma Reum - Bande Annonce

Samedi à 11h30 j’accueille la talentueuse comédienne Audrey Lamy, à l’affichage du film Ma Reum sur @RTLFrance pic.twitter.com/bmRmlFZ7uV — Christine KELLY (@christine_kelly) 16 juillet 2018

Et si... avec Audrey Lamy

Et si vous nous disiez si vous avez trouvé le film a tourner avec votre soeur ?

Et si vous étiez président de la république quelle loi feriez vous

Et si vous pouviez être invisible pendant 24h vous feriez quoi ?

Et si vous pouviez donner une gifle à qqun là, ce serait qui ?

Et si vous pouviez déjeuner avec la personne de votre choix, même imaginaire ou morte après l’émission. Ce serait qui ?