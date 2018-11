Plantu, invité de Christine Kelly dans "Et si..."

publié le 11/08/2018 à 12:00

Et Si se fonde sur un concept simple, parcourir la vie de l’invité et ses envies en misant sur l’imaginaire !

En proposant à ses invités de se demander "et si … ?", Christine Kelly les plonge dans l’imaginaire et dans leurs souvenirs leur permettant de revoir leurs parcours et leurs désirs.





Samedi 11 août, Christine Kelly reçoit Plantu, le caricaturiste entré au patrimoine national, dessinateur de presse engagé. Un homme qui voit la vie en images, un journaliste au trait de crayon vif et percutant.

Plantu dans l'émission "Et si..." Crédit : Jacques Witt / SIPA / RTL

Et si... avec Plantu

Et si vous pouviez vous téléporter une heure dans l’endroit de votre choix on irait la faire où cette émission ?

Et si vous étiez un politique ce serait le quel ?

Et si vous étiez Président de la République française vous feriez passer quelle loi dès votre arrivée ?

Et si vous étiez Donald Trump ?

Et si vous pouviez être invisible pendant 24 heures, vous feriez quoi ?

Et si vous étiez un dessin, ce serait lequel ?

Et si vous pouviez passer une nuit avec quelqu'un sans que personne ne soit jamais au courant. Ce serait qui ?

Et si vous nous disiez la dernière fois ou vous avez pleuré ?