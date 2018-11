Isabelle Carré, invitée de Christine Kelly dans "Et si..."

publié le 18/08/2018 à 12:00

Et Si se fonde sur un concept simple, parcourir la vie de l’invité et ses envies en misant sur l’imaginaire !

En proposant à ses invités de se demander "et si … ?", Christine Kelly les plonge dans l’imaginaire et dans leurs souvenirs leur permettant de revoir leurs parcours et leurs désirs.





Samedi 18 août, Christine Kelly reçoit Isabelle Carré. La comédienne a sorti son premier roman "Les rêveurs" publié aux éditions Grasset, livre qui a reçu le Prix RTL lire 2018, récit poignant, aux touches autobiographiques. Pour la première fois l’actrice se révèle vraiment.



Christine Kelly et Isabelle Carré Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Et si... avec Isabelle Carré

Et si vous nous disiez quel rêve d’enfant vous accompagne ?

Et si vous nous partagiez votre plus belle citation ?

Et si vous nous disiez quel est votre plus grand échec ?

Et si vous nous disiez ce que vous aimeriez accomplir et pas encore réalisé ?

Et si vous aviez le choix de naître dans une autre famille, quelle serait elle ?

Et si votre père n’était pas homosexuel qu’est-ce qui aurait changé ?

Et s'il y avait une partie de votre vie que vous aimeriez effacer ?

Et si vous nous disiez quel conseil voudriez-vous donner à l’ado que vous étiez ?