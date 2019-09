publié le 05/09/2019 à 12:11

De nouvelles images viennent embellir la journée des fans de la famille royale britannique. Comme tous les écoliers du Royaume-Uni, septembre rime avec rentrée des classes et les petits princes et princesses ne peuvent pas y échapper.

Ce 5 septembre 2019, les comptes Instagram de Kensington Palace et de la famille royale ont partagé les premières images de la rentrée des classes des deux aînées du couple. La princesse Charlotte et le prince George sont apparus face aux caméras dans leurs petits uniformes bleu marine et rouge.

Les deux enfants étaient accompagnés par le duc et la duchesse de Cambridge qui portaient leurs cartables. Ils ont salué la responsable de l'école Thomas's Battersea. Une école ultra select d'un quartier branché de Londres. Au programme : cantine bio, laboratoires, myriade d'activités sportives et artistiques. Le semestre d'enseignement coûte un peu plus de 6.500 euros par enfant et c'est sans compter sur les 1.000 euros d'uniforme à acheter chaque année. Une école chère mais dans les standards de la capitale britannique.