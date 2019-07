Kate Middleton et Meghan Markle vont-elles se retrouver à Wimbledon ?

publié le 02/07/2019 à 18:01

Les tabloïds anglais ne parlent que de ça : les relations entre les deux duchesses les plus célèbres du Royaume-Uni, Meghan et Kate, seraient particulièrement tendues. Les journaux britanniques de cesse d'évoquer une brouille entre les deux femmes.

Le déménagement de Meghan et Harry, loin de Kensignton Palace où ils cohabitaient avec Kate, William et leurs enfants serait la preuve de ce problème. Autre rumeur : Meghan aurait fait pleuré Kate lors de l'essayage de la robe de la petite princesse Charlotte quelques heures avant le mariage entre Meghan et Harry.

Si la famille royale ne s'amuse pas à commenter ces affaires au risque de leur offrir du crédit, les analyses oscillaient entre le caractère de diva présumé de Meghan et la grande sensibilité de Kate peu de temps après la naissance de Louis. Vous remarquerez que les deux analyses frôlent souvent avec des clichés sexistes...

Objectif : faire taire les rumeurs

Outre les cérémonies officielles, Kate et Meghan sont apparues ensemble lors du dernier tournoi de Wimbledon. Une sortie sans leurs maris durant laquelle l'ambiance semblait très bonne. La question est : rééditeront-elles leur sortie entre belles-sœurs pour faire taire les rumeurs ?

Les spécialistes parient sur une visite des deux duchesses. Kate a l’habitude de se rendre dans le public et est une grande fan de tennis comme ses parents Carole et Michael qui l'emmène à Wimbledon depuis sa prime enfance. Meghan, désormais libérée de ses engagements officiels car en congé maternité pour s'offrir une petite pause dans les gradins. Elle pourrait venir encourager sa très bonne amie Serena Williams (en espérant qu'elle n'affronte pas une Britannique, histoire d'éviter un incident diplomatique). Reste à savoir si les duchesses vont accorder leurs calendriers et s’asseoir côte à côte. Réponse entre le 1er et le 14 juillet 2019.