publié le 26/07/2016 à 12:48

Kate Middleton n'a plus besoin de convaincre quiconque de son sens aigu du style. L'épouse du prince William affiche toujours un look impeccable que de nombreuses femmes au Royaume-Uni (et à travers le monde) lui envient. Sa dernière apparition publique n'a pas échappé à la règle. Mais cette fois, la maman de George et Charlotte ne doit pas sa classe à une robe cintrée ou un tailleur bien coupé.



Le 24 juillet, deux jours après l'anniversaire des trois ans du prince George, Kate et William se sont rendus à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, ou se déroulaient les Louis Vuitton America's Cup de Portsmouth. Les deux époux, passionnés par la course à voile, sont venus soutenir l'équipe Land Rover BAR, menée par le britannique Ben Ainslie. Comme eux, ils portaient le polo de l'équipe. Kate Middleton a donc revêtu un polo personnalisé, affichant son titre en lettre blanches sur fond bleu marine. "La duchesse de Cambridge" : ce sont les mots que l'on pouvait lire au dos de son t-shirt.

Kate Middleton et son mari, qui arborait un polo similaire, ont de toute évidence porté chance à l'équipe qu'ils sont venus défendre: les Land Rover BAR ont remporté les Louis Vuitton America's World Cup de Portsmouth, préliminaires à l'America's Cup 2017.