publié le 30/06/2016 à 10:41

Une semaine après le vote sur le Brexit, le couple princier britannique Kate et William arrive en France pour la commémoration du centenaire de la Grand bataille de la Somme. Une cérémonie aura lieu ce jeudi soir et vendredi 1er juillet sur la commune de Thiepval. Devant l'imposant mémorial franco-britannique, les répétitions avaient déjà démarré jeudi matin. Les Anglais ont quasiment pris possession des lieux.



Max Pottier, le maire de la ville, sera là pour accueillir le couple princier, qui pourra se reposer dans une maison du village entre deux cérémonies. "On va passer de 130 habitants à plus de 10.000 habitants. C'est impressionnant. C'est un honneur pour moi de les accueillir. Je ne sais pas ce que je vais dire mais je sais qu'ils parlent bien Français", se réjouit l'édile au micro de RTL.

Kate et William sont très attendus

Avant la famille royale, plusieurs visiteurs britanniques sont déjà arrivés au camping. "Cette année, c'est très spécial. Une partie de l'histoire anglaise a été écrite à Thiepval. Beaucoup de soldats anglais sont morts ici. On ne peut pas oublier", s'émeut Carole, venue avec son mari.