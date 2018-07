Karine Le Marchand et Stéphane Plaza signent 3 ans de plus chez M6

publié le 26/07/2017 à 14:57

M6 assure la pérennité de ses meilleurs programmes et, pour ce faire, la chaîne prolonge les contrats de ses meilleurs éléments. À commencer par ses deux présentateurs vedettes : Karine Le Marchand et Stéphane Plaza. En plus de s'entendre comme larrons en foire dans la vie, les deux animateurs sont à la tête de programmes incontournables et M6 a décidé de prolonger leurs contrats jusqu'en 2020. C'est Nicolas de Tavernost lui-même, président du directoire, qui a annoncé la nouvelle vie Twitter.



Il s'est dit "très heureux que Karine Le Marchand et Stéphane Plaza aient prolongé pour 3 ans" en posant avec les deux personnages incontournables de la chaîne. Une continuité attendue et qui ne faisait plus de doute depuis une interview de la présentatrice de L'amour est dans le pré pour Puremédias. Elle y confiait se lancer dans un tournage de 2 ans pour une émission qui montrera des personnes obèses désirant perdre du poids. "Pourquoi je partirais (de M6) ? Pour l'argent ? Ce n'est pas ce qui me motive", avait-elle assuré.

Très heureux que Karine Le Marchand et Stéphane Plaza aient prolongé pour 3 ans avec @M6 pic.twitter.com/ZikGDqNItS — Nicolas de Tavernost (@ndetavernost) 25 juillet 2017

Pour Stéphane Plaza, le site d'actualités médias rappelle que M6 est partenaire de la pièce de théâtre du présentateur de Maison à vendre, Recherche Appartement ou maison ou encore Chasseurs d'appart'. En plus d'être actionnaire de réseau d'agences immobilières qui portent le nom de l'agent immobilier-acteur-présentateur.