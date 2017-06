Stéphane Plaza : l'agent immobilier devenu acteur de théâtre

publié le 06/06/2017 à 18:10

Stéphane Plaza est multi-tâche. À la fois agent immobilier, animateur de télévision et acteur de théâtre, le présentateur de 47 ans est sur tous les fronts depuis 2006. C'est pourtant la casquette de comédien qu'il portera pour la soirée du 6 juin : M6 diffusera en direct dès 21h la 300ème de la pièce dans laquelle il tient le premier rôle, Le Fusible.



Juste après, la chaîne proposera un documentaire inédit consacré à l'animateur, Les sept vies de Stéphane Plaza, qui plonge dans l'intimité de l'agent immobilier pour dévoiler des facettes de sa personnalité encore méconnues du grand public. Interrogé par Isabelle Morini-Bosc, journaliste à RTL, il a notamment assuré que dans ce documentaire, "il n'y aura pas d'immobilier. C'est le clown blanc avec la partie un peu qu'on ne connaît pas de moi. J'ai pleuré devant ce documentaire, c'est drôle, c'est émouvant, ce n'est pas du tout commercial."

Un agent immobilier reconverti dans la télévision

Stéphane Plaza est d'abord connu du grand public comme agent immobilier. Dès juillet 1987, il commence dans le milieu comme négociateur et immobilier dans l'agence de l'une de ses cousines. Il y restera 14 ans. Il est recruté en 2005 lors d'un salon de l'immobilier pour être expert immobilier dans une nouvelle émission de télévision. Dès 2006, il fera ses armes sur le petit écran, devenant l'agent immobilier le plus connu du public. Recherche appartement ou maison, Maison à Vendre, On ne choisit pas ses voisins, Les Experts c'est vous, et même Chasseur d'appart, il devient le visage des émissions immobilières.

En parallèle de tous ces projets, il codirige Stéphane Plaza Immobilier, un réseau d'agences immobilières. Il a déjà monté un réseau de plus de 200 agences, et en vise 500 d'ici à 2020.

Il a une formation d'acteur

Beaucoup d'animateurs ont foulé les planches et se sont cassés les dents. Stéphane Plaza, lui, a pourtant un le théâtre dans la peau depuis très longtemps. Il s'est en effet formé au Conservatoire d'art dramatique de Levallois-Perret et de Neuilly, pendant sept ans. Dans sa jeunesse, il participe à des pièces dans une troupe de théâtre amateur. Mais ce n'est qu'en 2014 qu'il devient véritablement acteur, avec À gauche en sortant de l'ascenseur, mis en scène par Arthur Jugnot. Il travaillera de nouveau avec ce metteur en scène avec sa seconde pièce, Le Fusible, qui fête le 6 juin 2017 sa 300ème représentation.



Pour autant, Stéphane Plaza ne compte pas faire du théâtre indéfiniment. Il compte déjà faire une pause dans sa carrière de comédien. Il a en effet déclaré qu'il ne reviendrait pas au théâtre avant 2019.

Il s'engage pour les enfants atteints de cancer

Il y a un an jour pour jour, Stéphane Plaza perdait sa mère, décédée des suites d'un cancer. Cette tragédie frappe profondément le comédien, qui jouera ce mardi soir en hommage à sa mère : "C'est une date très compliquée pour moi aujourd'hui" confie-t-il à Isabelle Morini-Bosc.



Depuis, il rencontre des enfants atteints de cette maladie : "Depuis le départ de ma maman j'ai appris à donner plus de temps et du sourire aux autres. Même si moi je ne l'ai pas tous les jours à certains moments j'essaie de me lever avec la bonne humeur."

Il a participé à "Pékin Express"

En plus des émissions qu'il anime, les téléspectateurs ont pu apercevoir Stéphane Plaza dans d'autres programmes télévisés. Il a notamment participé à la sixième et huitième édition de Pékin Express, diffusée sur M6, mais également à Qui veut gagner des millions ?