publié le 22/07/2017 à 14:31

C'est l'une des présentatrices vedettes de M6. Depuis 2010, Karine Le Marchand présente L'Amour est dans le pré, avant de s'attaquer aux portraits politiques depuis 2016, dans Une ambition intime, et devient incontournable à la télévision. Christine Haas, journaliste et astro-psychologue, collaboratrice de RTL, se penche sur son thème astral pour tenter de cerner la personnalité de cette animatrice phare de la télévision.



Née le 16 août 1968, Karine Le Marchand est Lion ascendant Sagittaire. En dehors d’un physique de rêve, elle a la tête très bien faite et avec elle, il ne faut surtout pas s’arrêter aux jolies apparences. Née sous le signe du Lion, elle a une perception très juste de la réalité, qu’elle agrémente volontiers car elle aime les belles histoires, mais dans sa tête elle sait très bien où elle en est.

En outre selon son ascendant Sagittaire, on peut dire que Karine sait prendre de la hauteur quand il le faut, qu’elle est autoritaire et aussi extrêmement exigeante dans le travail, perfectionniste et soucieuse de détails qu’elle seule considère comme importants.



Karine Le Marchand est quelqu'un de fort et de solide

Néanmoins, au départ, rien n’était gagné. On peut penser qu’elle a eu de la chance, plus que d’autres, mais ce n’est pas le cas : enfant, Karine Le Marchand ne s’aimait pas, c’est quelque chose de difficile à combattre et il en reste forcément quelque chose aujourd’hui.



En effet, son secteur de l’enfance est occupé par Saturne et cela signifie qu’elle s’est quasiment élevée toute seule, même si elle a eu une mère aimante (Lune en Taureau). Allez savoir pourquoi, Karine Le Marchand a pris très tôt conscience de la dureté de la vie, que celle-ci était un combat, qu’il fallait qu’elle ait des armes pour mener ce combat et dominer les événements au lieu de se laisser dominer par eux. Et ça a été une longue lutte, autant dans l’enfance qu’à l’adolescence.



Tout indique dans son thème que même avec le succès qui est le sien aujourd’hui, elle considère qu’elle doit continuer à se battre : elle n’est pas de celles qui se reposent sur leurs lauriers, loin de là.

Tout contrôler

Normalement, cela devrait s’accompagner d’une certaine dureté et c’est le cas, mais on la retrouve dans un secteur où elle a sa place, celui de l’argent. Karine est très lucide dans ce domaine et elle a décidé qu’on ne l’exploiterait pas, que ce serait elle qui exploiterait et contrôlerait tout ce qu’elle fait et produit. C’est ce que nous disent ses quatre planètes en Vierge, signe de contrôle et de maîtrise et dans lequel trône Vénus, planète d’argent.



Dans ce domaine, Karine peut se montrer inflexible et c’est parce qu’elle sait ce qu’elle apporte, qu’elle sait ce qu’elle vaut. De plus, l’argent n’est pas un but pour elle mais un moyen. Le seul danger qui peut la guetter, avec son ascendant Sagittaire, serait qu’elle se disperse de trop, tout simplement parce qu’elle a besoin, toujours, d’aller de l’avant et d’être dans l’action.



Il est vrai qu’elle a de l’énergie à revendre et qu’il faut bien qu’elle la dépense dans quelque chose de productif. Alors le sport d’accord, mais elle veut aussi se lancer défis de plus en plus risqués parce qu’elle les vit comme des combats qui lui rappellent tout le travail qu’elle a fait sur elle-même et dans son métier, pour en arriver là où elle se trouve aujourd’hui.



