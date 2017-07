publié le 24/07/2017 à 23:45

Des cœurs vont de nouveau chavirer dans L'Amour est dans le pré. Après les speed-dating dans un restaurant parisien, les agriculteurs à la recherche de l'âme sœur vont passer du temps avec leurs soupirant(e)s. Chacun d'eux en a choisi deux qui les ont fait craquer lors des premières rencontres afin de venir passer une semaine dans leurs fermes.



L'occasion parfaite pour apprendre à se connaître et se préparer à vivre de véritables histoires d'amour. Mais pour les prétendants, ce sera la guerre : ils devront réussir à attirer l'attention et séduire leurs agriculteurs malgré la concurrence.

Ce lundi 24 juillet, dans L'Amour est dans le pré, Gérard va profiter de la présence de ses deux soupirantes, dont Anne-Marie qui l'avait totalement bouleversé lors des speed-dating. Julie va elle apprendre à connaître Julien et Jean-Michel, deux hommes pourtant bien différents. Roland et Romuald vont eux aussi profiter de moments privilégiés avec leurs conquêtes.

Iris décide de quitter la ferme de Gérard

Gérard a invité Anne-Marie et Iris dans sa ferme en Haute-Vienne. Il avait totalement craqué sur sa première prétendante, dont le courrier l'avait totalement bouleversé. Ce coup de foudre s'était confirmé lors de la rencontre à Paris... et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si l'agriculteur avoue apprécier les deux femmes, qui sont "très agréables et souriantes", il ne cache pas sa préférence pour Anne-Marie.



Et celle-ci arrive parfaitement à en profiter, sa rivale Iris évitant tout contact avec la ferme et la boue. Gérard va donc présenter Anne-Marie à ses agneaux, mais surtout à sa famille, dont il est proche. Un petit tour en tracteur ne va d'ailleurs pas manquer de confirmer l'affinité grandissante entre les deux célibataires.



C'est désormais certain : le cœur de l'éleveur s'emballe de plus en plus pour Anne-Marie. "Il y a un moment que j'attend ça, c'est fort," confie Gérard, très ému. La jeune femme ressent la même chose et avoue même tomber amoureuse : elle se sent également prête à emménager chez lui. Une connexion qu'a remarquée Iris, qui décide de partir de son plein gré pour laisser les deux tourtereaux vivre leur coup de foudre : "je ne suis pas faite pour rester ici" explique-t-elle.

Le coeur de Julie balance

Pour Julie, le choix s'avère plus compliqué. Julien et Jean-Michel redoublent d'efforts pour conquérir la belle. Jean-Michel, qui a l'habitude des chevaux, se démarque lorsqu'elle les emmène sur un concours d'obstacle. Mais la jeune femme remarque tout de même l'attention que lui porte Julien, qui tombe de plus en plus sous son charme. "On a beaucoup de points communs au niveau de la vie, c'est peut-être la bonne", finit-il par avouer.



Mais Jean-Michel ne se laisse pas abattre et va lui envoyer un SMS pour savoir s'il a ses chances. La jeune femme lui répond seulement que "son caractère lui conviendrait plus que celui de Julien". Son cœur balance pourtant entre les deux hommes, restant mystérieuse sur ses sentiments à l'égard de ses prétendants. Jean-Michel sent tout de même qu'il a ses chances et n'hésite pas à s'en vanter, ce qui refroidit Julien.

Romuald passe des instants en tête à tête avec Emmanuelle

Emmanuelle arrive la première chez Romuald, et pour cause : Aurélia ne restera que deux jours chez Romuald. Une occasion en or pour la jeune femme, qui compte bien profiter d'un premier dîner en tête à tête. Emmanuelle revient ainsi sur ses difficultés amoureuses à cause de sa situation de mère célibataire. L'agriculteur passe à son tour aux confidences, expliquant avoir perdu un enfant en couche avec une première compagne. "J'ai eu peur qu'il y ait de grands blancs, mais j'ai commencé à discuter avec elle et ça s'est bien passé, c'était très agréable", conclut l'agriculteur après ce premier dîner.



Les deux célibataires ont ainsi l'occasion de passer de nombreux moments rien que tous les deux. Pour leur première journée ensemble, Romuald emmène Emmanuelle sur le marché, et lui explique le fonctionnement de son étalage. L'occasion pour l'agriculteur de se confier sur ses premières impressions lors des speed-dating, confiant que les deux femmes l'intéressent beaucoup et qu'il cherche véritablement "sa moitié". "Je sens quand je te parle que tu n'es pas là pour passer à la télévision", lui avoue-t-il.

L'arrivée d'Aurélia va cependant bousculer les nombreux moments précieux. Cette dernière semble déjà à l'aise et parle de revenir, mettant mal à l'aise sa rivale, qui s'efface peu à peu face à la concurrence.

Rivalité entre les prétendantes chez Roland

Chez Roland, la cohabitation est difficile entre Christiane et Michelle. Cette dernière monopolise la conversation, noyant l'agriculteur de questions, ce qui irrite beaucoup sa rivale. Même l'éleveur de vache de Haute-Loire trouve que la couturière parle beaucoup.



Le lendemain, l'agriculteur décide d'emmener ses conquêtes au restaurant pour les remercier de l'avoir aidé à la ferme. Michelle lui pose alors l'ultime question : qu'attend-il des deux femmes ? Il avoue cependant qu'il n'a pas de coup de cœur ni pour l'une ni pour l'autre. Une déclaration qui peine Christiane, mais qui remet de l'aplomb à Michelle, qui espère pouvoir passer un moment en tête à tête avec l'agriculteur. Il faudra encore patienter quelques semaines avant de savoir laquelle des deux femmes gagnera le cœur de l'agriculteur de Haute-Loire.